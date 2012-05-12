جزئیات افتتاح مسکن مهر در تهران/ واحدهای پرند به 12 هزار واحد رسید

علی نیکزاد در گفتگو با مهر در خصوص افتتاحهای مسکن مهر در سال جاری، اظهار داشت: واحدهای پردیس و پرند آماده افتتاح هستند، ضمن آنکه در 27 اسفند سال گذشته با حضور رئیس جمهور 4 هزار مسکن مهر در شهر جدید پردیس به بهره برداری رسید.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه مسکن مهر در شهر جدید پرند هم به زودی افتتاح می شود، گفت: در شهر جدید پرند هم 8 هزار واحد مسکن مهر در نوبت افتتاح بود که وقت کافی برای بهره برداری رسمی آن نشد و الان این تعداد به 10 تا 12 هزار واحد رسیده است که به دنبال فرصت مناسب برای بهره برداری از این واحدها هستیم.

وی با بیان اینکه شب عید 300 خانوار در این واحدها اسکان یافتند، افزود: بنابراین تعداد واحدهای آماده در شهر جدید پرند از 8 هزار واحد به 10 هزار واحد رسیده و پردیس هم فاز اول آن افتتاح شده است.

نیکزاد در خصوص واحدهای آماده در شهرهای جدید دیگر، بیان کرد: حدود 4 تا 5 هزار واحد هم در شهر جدید هشتگرد به مرحله نهایی رسیده است که با حضور رئیس جمهور افتتاح خواهد شد.