عدم حضور بازیکنان اصلی علت شکست ذوب آهن مقابل مس کرمان بود

به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیم زاده عصر جمعه پس بازی دو تیم مس کرمان و ذوب آهن اصفهان در جمع خبرنگاران گفت: متاسفانه در این دیدار چند بازیکن اصلی تیم را به دلیل مصدومیت و محرومیت در اختیار نداشتیم.

وی با بیان اینکه این امر روی کار تیم تاثیر گذاشت و علت شکست ما مقابل حریف بود افزود: ذوب آهن بازی خوبی را ارائه داد اما مس کرمان از ما بهتر بازی کرد.

ابراهیم زاده با بیان اینکه با تعویض هایی که پس از دریافت گل اول انجام دادیم نتوانتسیم کاری انجام دهیم، گفت: در نیمه دوم ذوب آهن با انگیزه بیشتر و برای جبران گل خورده به میدان رفت.

وی ادامه داد: اما مس کرمان در اوج حملات ما توانست گل دوم خود را به ثمر برساند و سه امتیاز این بازی را به خود اختصاص دهد.

دیدار دو تیم مس کرمان و ذوب آهن اصفهان عصر جمعه با نتیجه دو بر صفر و با شکست ذوب آهن در کرمان انجام شد.

