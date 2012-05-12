دیدار خیریه هنرمندان تبریز با تیم فوتبال تراکتورسازی

"امیر مهدی زاده" شامگاه دیروز جمعه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری منظم جلسات تمرینی تیم فوتبال هنرمندان تبریز، اظهار داشت: به دنبال تشکیل باشگاه هنرمندان ایران واحد تبریز، تمرینات تیم فوتبال این باشگاه با حضور چهره های هنری آغاز شد و اکنون پس از گذشت حدود دو ماه، تمرینات این تیم به شکل منظم برگزار می شود.

وی ادامه داد: تمرینات تیم فوتبال هنرمندان تبریز اکنون زیر نظر علیرضا اکبرپور و داوود فعال از چهره های برجسته فوتبال تبریز که سابقه حضور در تیمهای بزرگ کشورمان را دارند، در زمین چمن صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی برگزار می شود و مهرداد عزبدفتری نیز به عنوان یکی دیگر از اعضای کادر فنی در تمرینات حضور دارد.

مهندس مهدی زاده با بیان اینکه هنرمندان تبریز از بخش های هنری مختلف در این تیم مشغول تمرین هستند، یادآور شد: طی مدت حدود دو ماه از آغاز تمرینات تیم فوتبال هنرمندان تبریز، اهالی هنر استقبال خیلی خوبی از تمرینات داشته اند و به شکل منظم در برنامه های باشگاه حضور دارند.

وی افزود: فلسفه وجود باشگاه هنرمندان در کشورمان انجام اقدامات خیریه در جهت خوشحالی دل نیازمندان و خانواده های آنهاست و باشگاه هنرمندان واحد تبریز نیز از این قاعده مستثنی نیست و ما نیز برنامه های مختلفی در این راستا تدوین کرده ایم که به زودی بخشی از این برنامه ها را به مرحله اجرا درخواهیم آورد.

مدیرعامل باشگاه هنرمندان تبریز در ادامه به بخشی از برنامه های این باشگاه اشاره کرد و گفت: طبق برنامه ای که تدوین شده، انجام دیدارهای خیرخواهانه با تیمهای بزرگ فوتبال کشور از جمله تیم تراکتورسازی تبریز در دستور کار قرار گرفته که در این خصوص توافقات اولیه با مسئولان باشگاه تراکتورسازی جهت انجام این بازی در آینده ای نزدیک حاصل شده است.

وی ادامه داد: قرار است عواید حاصل این بازی ها، صرف امور خیریه از جمله آزادسازی زندانیان مالی، مداوای بیماران خاص و سرطانی، کودکان بی سرپرست و بدسرپرست و مواردی از این دست شود.

مهدی زاده با اشاره به حضور چهره های شناخته شده استان آذربایجان شرقی در هیئت مدیره باشگاه هنرمندان تبریز، تصریح کرد: خوشبختانه همانگونه که انتظار می رفت، شخصیت های شناخته شده استان نسبت به حضور در هیئت مدیره باشگاه هنرمندان تبریز ابراز علاقه مندی کرده اند و اخیرا نیز مهندس نوین، شهردار هنردوست و ورزشدوست کلانشهر تبریز به درخواست باشگاه هنرمندان پاسخ مثبت داده و آمادگی خود را نسبت به عضویت در هیئت مدیره باشگاه اعلام کرده است.

وی در این خصوص افزود: دکتر شهرام دبیری عضو شورای اسلامی شهر تبریز، دکتر منادی و رحمانی نمایندگان مردم تبریز، اسکو آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، نوین شهردار تبریز، منافی، نواداد مدیرکل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی، محمد شروین اسبقیان مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی، ششگلانی رئیس هیئت فوتبال آذربایجان شرقی و حاج علی کشفیا رئیس هیئت جانبازان و معلولان آذربایجان شرقی به عنوان عضو هیئت مدیره در باشگاه هنرمندان تبریز حضور دارند.

مدیرعامل باشگاه هنرمندان تبریز در خاتمه گفت: امیدواریم با حمایت مسئولان و حضور پررنگ اهالی هنر، فعالیت خیرخواهانه باشگاه هنرمندان تبریز طبق برنامه پیش برود.