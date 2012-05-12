مهمترین تخلفات سرویس مدارس/ امسال بدون حادثه سپری شد

سرهنگ محسن مهرایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال یکی از بهترین سالهای سرویس مدارس بود چراکه تا یک هفته قبل از پایان سال تحصیلی هیچ حادثه ای برای این سرویسها رخ نداده است. در سال تحصیلی اخیر پلیس با تشدید کنترل و نظارت این وسایل نقلیه توانست از بروز تصادفات جلوگیری کند.

وی ادامه داد: رانندگان نیز با رعایت قانون سهم ویژه ای در کاهش حوادث داشتند. در سال تحصیلی 90/91 تنها یک مورد حادثه برای دانش آموزش در شمال کشور رخ داد که آن نیز مربوط به سرویس مدرسه نبوده است.



به گفته رئیس پلیس ترافیک شهری راهور حمل بیش از ظرفیت خودرو و نداشتن معاینه فنی مهمترین تخلفات رانندگان سرویس مدارس است که با آنها برابر قانون برخورد می شود. خودروهای سرویس مدارس که داری برچسب ویژه هستند باید هر سه ماه یکبار معاینه فنی شوند.

مهرایی در مورد سرویس مدارس غیر مجاز نیز گفت: پلیس با این سرویس ها برخورد کرده و آنها را توقیف کرد. این درحالی است که اگر حادثه ای برای سرویس مدرسه غیر مجاز رخ دهد علاوه بر راننده مدیر بکارگیرنده نیز به دادگاه معرفی می شود.

