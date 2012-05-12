به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در دیدار شهردار تهران با وی، ضمن تبریک میلاد حضرت زهرا(س) گفت: روزانه بالغ بر دو هزار نامه به دست من میرسد و در جریان مسائل و مشکلات مردم هستم و اقدامهایی که شما در شهر تهران انجام میدهید باعث علاقمندی بیشتر مردم به انقلاب و نظام میشود اما باید از اقدامات و فعالیتها اطلاع رسانی بهتر و گسترده تری صورت گیرد.
وی خطاب به شهردار تهران گفت: شما مرد موفقی هستید، هم خوب فکر میکنید و هم مرد عمل هستید، مدیریت نیازمند خلاقیت و ابتکارات است که شما هم از آن برخوردارید.
استاد حوزه علمیه قم افزود: هیچ موقع نباید از پیشرفت قانع شوید و بدانید همیشه راه تعالی و پیشرفت وجود دارد و خدمت به مردم و نظام از بزرگترین نعمات خداوندی است.
وی افزود: ساخت مساجد، راهها، پلها، تونلها و... صدقات جاریه شما خواهد بود و خوب است تجربیات مهمی که به دست آوردهاید را به دیگر شهرها منتقل کنید که در این باره شهردار تهران توضیح داد این موضوع که در دیدار قبلی هم به آن تاکید شده بود در دو سال گذشته با جدیت مورد نظر بوده و کارگاههای مختلف انتقال تجربهها برای شهرهای دیگر برپا شده است.
آیت الله مکارم شیرازی در ادامه به موضوع عفاف و حجاب و اقدامات شهرداری در این باره اشاره و اظهار کرد: هر تشکیلاتی که از خودش این گونه فعالیتها را آغاز کند و رویکرد ایجابی و فرهنگی داشته باشد میتواند موفق شود. مردم در شهرها از بدحجابیها گلایه دارند.
وی با اشاره به توسعه فضاهای اختصاصی بانوان در تهران گفت: گسترش بوستانهای بانوان بسیار مهم است و باعث سربلندی نظام میشود.
شهرداریها فقط مسئول عمران شهر نیستند
این مرجع تقلید شیعیان با تاکید بر توسعه فعالیتهای فرهنگی در تهران گفت: باید 50 درصد فعالیتهای شهرداری عمرانی و 50 درصد دیگر فرهنگی باشد و این موضع تبدیل به سنتی شده و آیندگان نیز بدانند که شهرداریها فقط مسئول عمران شهر نیستند.
وی همچنین با اشاره به وجود برخی مشکلات در راه مدیریت شهر تهران گفت: شما نشان دادید با وجود مشکلات و کارشکنیها اگر کسی بخواهد کار کند، میتواند.
توجه ویژه به حوزه جوانان و تهدید دشمن که پشتوانه مذهبی جوانان را نشانه رفته از دیگر توصیهها و موارد مورد اشاره این مرجع تقلید شیعیان بود.
در این دیدار شهردار تهران گزارش مبسوطی از اقدامها و برنامههای سال گذشته و جاری شهرداری تهران را ارائه کرد.
قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید شیعیان با تأکید بر اینکه 50 درصد فعالیت شهرداری تهران باید فرهنگی باشد، گفت: مردم از بدحجابیها گلایه دارند.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در دیدار شهردار تهران با وی، ضمن تبریک میلاد حضرت زهرا(س) گفت: روزانه بالغ بر دو هزار نامه به دست من میرسد و در جریان مسائل و مشکلات مردم هستم و اقدامهایی که شما در شهر تهران انجام میدهید باعث علاقمندی بیشتر مردم به انقلاب و نظام میشود اما باید از اقدامات و فعالیتها اطلاع رسانی بهتر و گسترده تری صورت گیرد.
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