فرصت ندادند در پرسپولیس موفق شوم/ سپاهان پتانسیل قهرمانی در آسیا را دارد

زلاتکو کرانچار در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اینکه چرا توانستید سپاهان را موفق کنید اما در پرسپولیس فصل موفقی را نداشتید، گفت: اگر در پرسپولیس به من فرصت می دادند و از من حمایت می کردند در آن تیم نیز می توانستم موفق شوم اما مسئولان باشگاه شرایط را برای کارکردن من که در نهایت منجر به موفقیت تیم پرسپولیس می شد مهیا نکردند.

وی در همین خصوص افزود: در سپاهان شرایط متفاوت بود و مدیریت باشگاه ضمن ایجاد یک فضای آرام و بدون تنش از برنامه ها و عملکرد من حمایت کرد و فضا را برای موفقیت ما فراهم کرد که نتیجه آن نیز قهرمانی سپاهان در رقابتهای این فصل لیگ برتر بود.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان تاکید کرد: افتخار می‌کنم به این تیم که توانست در شرایطی سخت و درحالیکه هیچکس فکر نمی‌کرد به عنوان قهرمانی لیگ برتر دست یابد.

وی در خصوص آینده این تیم در رقابتهای فصل آینده لیگ برتر و همچنین لیگ قهرمانان آسیا گفت: تیم ما پتانسیل قهرمانی در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا را نیز دارد اما برای ادامه راه موفقیتی که در پیش رو گرفته ایم نیاز به حفظ هسته اصلی تیم و تقویت در برخی از پستها را داریم تا شاهد حضور قدرتمندانه سپاهان در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا و فصل آینده لیگ برتر باشیم.

کرانچار در پاسخ به این پرسش که ایا این موضوع که برخی از تیم‌ها برای جذب مدافعان اصلی سپاهان دست به کار شده اند، شما را نگران نمی کند تصریح کرد: قرار داد برخی از بازیکنان ما به پایان رسیده است و در فوتبال حرفه ای بازیکنان می توانند در یک تیم بمانند و یا به پیشنهادهای دیگر خود پاسخ دهند اما مشئولان باشگاه قول داده اند که همه تلاش خود را برای حفظ بازیکنان اصلی تیم انجام دهند.