دغدغه جراید؛ رئیس مجلس آینده/ آوازخوانی های خاله شادونه کار خودش را کرد!

مجله مهر: حوادث و رخدادهای روز کشور که عمدتا نیز چهره ای سیاسی دارند همواره مخاطبان فراوانی را به خود جلب می کنند. مخاطبان فراوانی که البته سعی می کنند مطالب خاص مربوط به این اخبار و روندها را از رسانه های مختلف رصد کنند و بخوانند.

آنچه که در ادامه می خوانید حاصل خبرخوانی مهر در لابه لای این مطالب ویژه در روزنامه های کشور و انتخاب خاص ترین آنهاست.

مرگ دردناک 3 کودک در برنامه "خاله شادونه"

به گزارش همشهری، بعداز ظهر پنجشنبه گذشته بیش از 4 هزار نفر در سالن 3 هزار نفری شهرستان خرمدره در استان زنجان برای دیدن برنامه یک مجری کودک صدا و سیما حاضر شده بودند که ازدحام جمعیت هنگام خروج از محل برگزاری این برنامه، به مرگ 3 کودک و مجروح شدن 8 نفر منجر شد.

«آقای تغییر» دست به دامن همجنس بازان شد!

کیهان نوشت: باراک اوباما برخلاف روسای جمهور سابق آمریکا بطور رسمی از همجنس گرایان حمایت کرد تا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کشور معلوم شود که همه گزینه های «آقای تغییر» بر روی میز است.

پس از رای منفی ایالت کارولینای شمالی به قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان، اوباما در یک مصاحبه تلویزیونی به حمایت از همجنسگرایان پرداخت.

علاوه بر اوباما، جو بایدن معاون وی و آرنه دونکان هم از دیگر مقامات بلندمرتبه آمریکایی هستند که در چند روز اخیر از گروه های همجنسگرا حمایت کرده اند.

دیدار قالیباف با مراجع عظام تقلید

همشهری در خبری در صفحه اول خود نوشت: شهردار تهران به منظور دیدار با مراجع عظام تقلید و علمای قم، روز جمعه به شهر قم سفر کرده است.

این گزارش می افزاید: قالیباف در این سفر که امروز هم ادامه دارد قصد دارد گزارشی از عملکرد شهرداری تهران در حوزه های مختلف، طی سال گذشته را ارائه کند.

روایت روزنامه شرق از یک پیامک مسئله دار در "ابوموسی"

روزنامه شرق در صفحه اول خود، در مطلبی با عنوان "پیامک مسئله دار در ابوموسی نوشت: «ایرانسل امیدوار است سفر خوشی داشته باشید و آرزوی اقامتی امن در امارات متحده عربی برای شما دارد.» این متن پیامی بود که روز چهارشنبه 20 اردیبهشت برابر با 9 می‌2012 در ساعت 11:32 از سوی اپراتور تلفن همراه، «ام‌تی‌ان ایرانسل» به گوشی تعدادی از خبرنگاران اعزامی به جزیره ابوموسی فرستاده شد.

این پیام خوش‌آمد غیرمنتظرانه درست زمانی دریافت شد که خبرنگاران از هواپیمای پرواز بندرعباس-ابوموسی پیاده شدند و بر آسفالت داغ فرودگاه کوچک این جزیره در قلب آب‌های خلیج‌فارس گام گذاشتند. البته شبکه «ایرانسل» در ابوموسی آنتن نمی‌دهد و فقط گهگاهی نشان‌های کوچک آنتن تلفن همراهش بالا می‌آمد و کمی بعد هم پنهان می‌شد. اما در همین مدت اندک پیام خوش‌آمدگویی «ایرانسل» با مضمون ورود به امارات را به گوشی خبرنگاران رساند. پیام خوش‌آمد به کشور «امارات متحده عربی» در حالی از سوی شبکه «ایرانسل» به گوشی‌های تلفن همراه ارسال شد که این کشور در سواحل جنوبی خلیج‌فارس و در فاصله 60 کیلومتری از جزیره ابوموسی ادعاهایی مبنی بر مالکیت بر این جزیره را دارد و چندی پیش نسبت به سفر استانی محمود احمدی‌نژاد به این جزیره واکنش‌های بسیار تندی نشان داد.

احتمال فعالیت فتنه جدید در انتخابات 92

روزنامه جوان، امروز به نقل از معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران گزارش داد: اگر نتوانیم ماهیت دشمن را بشناسیم اتفاقات فتنه 88 رخ خواهد داد.

حمیدرضا مقدم فر افزوده است: اگر به موقع عمل نکنیم، در انتخابات 92 ممکن است دوباره فتنه جدیدی با اشکال دیگر رخ دهد.

پناهیان: تشکیل فراکسیون ها بر اساس تقوا باشد

به گزارش وطن امروز، حجت الاسلام پناهیان در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق گفته است: باید دغدغه تازه ای به نام تقوای سیاسیون در فضای سیاسی جامعه وارد شود. مردم ما از کسانی که در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی فعالیت می کنند، از روزنامه نگار گرفته تا مدیرکل و مسئولان ارشد سیاسی، از همه اینها باید انتظار تقوای بالا داشته باشند. چون اگر سیاسیون تقوا نداشته باشند مردم امنیت کافی و کامل نخواهند داشت و چاره ای نیست جز اینکه سیاسیون ما تقوا داشته باشند. آنهم در سطحی فراتر از دیگران.

وی همچنین افزوده است: ما از سیاسیون خود چنین سطح بالایی از تقوا را انتظار داریم. نمایندگان محترم مجلس وقتی می خواهند فراکسیون تشکیل دهند و انتخاب های درون مجلس را انجام دهند، احزاب، گروه ها و جبهه های مختلف نیز وقتی می خواهند دسته بندی کنند باید تقوا را اساس قرار دهند.

ایران: برخی از اعضای جبهه پایداری موافق ریاست لاریجانی بر مجلس هستند

روزنامه ایران امروز در خبری با اشاره به رقابت های مجلسی ها برای ریاست حداد عادل یا علی لاریجانی بر مجلس نهم، تأکید کرد: اخبار خبرنگار ایران حکایت از آن دارد در صورتی که سخنگوی جبهه پایداری موضع رسمی این تشکل را حمایت از حداد عادل برای ریاست مجلس نهم اعلام کرده اما برخی از اعضای جبهه پایداری موافق ریاست لاریجانی بر مجلس هستند.

مصباحی مقدم: اکثریت جبهه متحدی ها از لاریجانی حمایت می کنند

روزنامه رسالت در خبری پیرامون رقابت ها برای تصدی پست ریاست مجلس نهم شورای اسلامی به نقل از حجت الاسلام مصباحی مقدم نوشت: تاکنون بحث متشکلی از ناحیه جبهه متحد برای موضوع ریاست مجلس نهم مطرح نشده است، با این وجود گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد که اکثریت قابل توجهی از جبهه متحد از ریاست لاریجانی حمایت می‌کند. وی افزود:حال این افراد می‌توانند در قالب فراکسیون رهروان ولایت باشند یا در این فراکسیون ورود پیدا نکنند.

انتقاد نادران از تلاش های لاریجانی برای ریاست

تهران امروز در ستون باشگاه سیاسی خود نوشت: الیاس نادران طی یادداشتی به تلاش‌های اخیر علی لاریجانی و حامیانش برای به دست آوردن کرسی ریاست مجلس نهم به شدت انتقاد کرد و تأکید کرد: آقای مهندس باهنر نایب رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی در حاشیه مجلس از بنده درخواست کرد تا درباره انتخاب رئیس مجلس نهم با هم صحبت کنیم، خلاصه پیشنهاد ایشان به بنده این بود که آقای لاریجانی رئیس مجلس آینده بشود و در برابر این درخواست پیشنهاد نایب رئیسی آقای حداد عادل در مجلس نهم و ریاست فراکسیون اصولگرایان را ارائه کردند. دلیل اصلی آقای باهنر هم این بود که: «بنده یک چرخی میان منتخبان مجلس نهم زده‌ام و متوجه شده‌ام که آقای لاریجانی برای ریاست رأی دارد.»

نادران با اشاره به اینکه ریاست حداد عادل را بر علی لاریجانی ترجیح می‌دهد، افزود: با خود اندیشیدم که چه اتفاقی افتاده است که آقای لاریجانی که در مجلس هشتم به کیفیتی که بازخوانی آن ضرورت ندارد، همزمان ریاست مجلس و ریاست فراکسیون اصولگرایان را در اختیار خویش گرفته بود و به رغم توصیه های خیرخواهانه مستمراً بر تجمیع ریاست بر این دو مجموعه مهم اصرار داشته است، امروز چنین پیشنهادی را از سوی دوستانش مطرح می کند؟ یعنی چرا آقای لاریجانی که حاضر نبود ریاست فراکسیون اصولگرایان را حتی به نزدیکترین دوستان خود مانند همین آقای باهنر بدهد، امروز از زبان همان دوستان از واگذاری این مسئولیت به اصلی ترین رقیب او در ریاست مجلس که شخص آقای حداد عادل است، سخن می گوید.