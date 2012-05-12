مسئولین کاری نکنند که نظام تا پایان ماموریتشان آنها را تحمل کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد سعیدی در خطبه های این هفته نماز جمعه قم که در شبستان امام خمینی حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار شد، با اشاره به برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در برخی از حوزه های انتخابیه، اظهار داشت: انتخابات مجلس در دور دوم با درایت و همت مردم موقع شناس ایران به خوبی برگزار شد که نمایندگان منتخب باید به پاس اعتماد مردم به وظایف شرعی و ملی خود در مجلس عمل کنند.

وی گفت: نمایندگان ملت در مجلس وقت خود را در کارهایی که برای مردم و نظام سودمند است صرف کنند.

خطیب نماز جمعه قم در ادامه با بیان اینکه برخی از مسئولان در صحبت ها و نوشته هایشان مطالبی را مطرح می کنند که مایه رنجش مردم است، افزود: درخواست ما از مسئولان آن است که اینگونه مباحث را در درون خودشان حل و فصل کنند.

حجت الاسلام سعیدی اضافه کرد: دشمنان در کمین هستند و هر ازچند گاهی چنگ و دندان نشان می دهند که این دشمنی ها در برخی مواقع بازتاب رفتار مسئولین در رسانه هاست

تولیت آستانه مقدس حضرت معصومه با بیان اینکه مسئولان باید بدانند عمر مسئولیتشان کوتاه است، افزود: آنهایی که از شهید رجایی به عنوان مسئولی متعهد یاد می کنند چرا از وی الگو نمی گیرند که شرح صدر داشته باشند.

امام جمعه قم با بیان اینکه مسئولین باید کاری کنند که از آنها در آینده به نیکی یاد شود، افزود: مسئولین نباید کاری کنند که نظام و مردم تا پایان ماموریتشان آنها را تحمل کنند.

وی ادامه داد: مسئولین باید سعی کنند در کسب رضایت خدا که آن هم در جلب رضایت مردم است اهتمام داشته باشند.

سعیدی در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه قم با اشاره به فرارسیدن میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) که مقارن با میلاد امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسللامی ایران است، افزود: میلاد حضرت زهرا (س) فرصتی است از زحمات و خدمات بی شائبه مادران تقدیر شود و ما باید با یادآوری رنج هایی که مادران در تربیت فرزندان متحمل می شوند از آنها تجلیل کنیم.

وی افزود: در این روز مردان و شوهران جامعه باید به وظایف خود نسبت به همسرانشان آشنایی بیشتری پیدا کنند تا فضای جامعه، فضای ایمانی و اخلاقی باشد.

امام جمعه قم با بیاناینکه زنان مسلمان در زندگی شخصی و اجتماعی خود باید حضرت زهرا (س) را از جهت خردمندی و فرزانگی الگو سرمشق قرار دهند، افزود: زنان باید از بعد عبادت، مجاهدت در راه خدا، حضور در صحنه های مختلف اجتماعی و همچنین تربیت فرزندان از حضرت زهرا (س) پیروی کنند.

تولیت آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه با اشاره به بخشی از سخنان رهبر معظم انقلاب در خصوص اهمیت خانواده اظهار داشت: مقام معظم رهبری فرمودند که مسئله مادری، همسری و خانواده بسیار اساسی و حیاتی است که در همه برنامه ها و طرح ها خانواده باید مبنا قرار گیرد.

وی تصریح کرد: زنان جامعه اسلامی باید در عرصه حجاب و عفاف نیز از فاطمه زهرا (س) الگو بگیرند و نسبت به این موضوع چه در ساخت فیلم ها و چه در عرصه اجتماع اهتمام جدی داشته باشند.

وی با بیان اینکه شناخت مقام حضرت زهرا (س) تنها برای ائمه معصومین امکانپذیراست، گفت: بهترین راه برای شناخت اجمالی از ابعاد شخصیتی این بانوی بزرگ اسلام احادیث و روایاتی است که از ائمه معصومین به ما رسیده است.

سعیدی اضافه کرد: حضرت زهرا (س) حضوری تاثیرگذار در عرصه هستی دارد و ما باید به قدر امکان خود به سراغ شخصیت این انسان کامل برویم و برای شناخت آن حضرت از ائمه معصومین کمک بگیریم.

وی عنوان کرد: تولد حضرت زهرا (س) راز سر به مهری است برای شنیدن آن ظرفیت می خواهد و زندگی کوتاه ایشان هنوز نا گفته های فراوانی دارد که مخفی بودن قبر ایشان یکی از آنهاست.