سیمای طبیعی و زیست محیطی شمیرانات/ وجود 768 گونه گیاهی و جانوری

به گزارش خبرنگار مهر، این شهرستان با وسعت 1111 کیلومتر مربع شامل بخش شهری شمیران به مرکزیت تجریش و بخشهای لواسانات و رودبارقصران به مرکزیت شهر لواسان و شهرهای اوشان فشم میگون است.

از ویژگی های بارز این منطقه وجود عرصه های طبیعی و زیست بوم های حفاظتی با عنوان منطقه حفاظت شده "ورجین" و "البرز مرکزی جنوبی" واقع در بخش های لواسانات و رودبارقصران در فاصله کمتر از 15 کیلومتری شمال شرقی کلان شهر تهران است که با برخورداری از تنوع زیستی غنی از گونه های گیاهی و جانوری از جاذبه های مهم گردشگری و جلب توریسم در منطقه است.

768 گونه گیاهی و جانوری در شمیرانات

همچنین این منطقه به عنوان ذخیره گاه و بانک ژنی گیاهی و جانوری محسوب می شود به طوری که بر اساس مطالعات انجام شده بر اساس طرح های مدیریت جامع و تفصیلی منطقه بیش از 600 گونه گیاهی و 168 گونه جانوری با گونه های شاخص و اندمیک(بومی) نظیر قوچ و میش البرزی و کل و بز و انواع پرندگان شناسایی شده اند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به دلیل تداخل یا مجاورت شهرها و روستاهای این بخش ها با مناطق حفاظت شده و مشاهده گله های قوچ و میش در مجاورت و حاشیه کانون های جمعیتی شهری و روستایی در سطح دو بخش و از فاصله بسیار نزدیک، فرصت مناسبی برای تفریح سالم شهروندان و مسافران خصوصاً در فصل زمستان و به عنوان مرکز بازدیدکنندگان تنوع زیستی منطقه فراهم می آورد.

علی یعقوبی نژاد افزود: از سویی دیگر به دلیل وقوع حوضه آبخیز و آبخوان در بالا دست سد لتیان و حوضه آبریز رودخانه حفاظت شده جاجرود و سرشاخه های آن که حدوداً 30 درصد آب شرب تهران را تأمین می کند، بر اهمیت و حساسیت آن می افزاید و بنا بر این مدیریت این منطقه به دلیل حفاظت کیفی منابع آب و خاک و حفظ بنیان های محیط زیست از اهمیت به سزایی برخوردار است.

وجود 70 هزار هکتار عرصه طبیعی در منطقه از الطاف الهی است

وی یادآور شد: علاوه بر تأمین منابع آبی نقش پایش و تصفیه هوای تهران(ریه حیاتی کلان شهر تهران)، تلطیف و تعدیل دمای هوا و تأمین فضای سبز شهرها و روستاهای این منطقه به دلیل برخورداری حدوداً 70 هزار هکتار از عرصه های طبیعی موصوف بدون صرف کم ترین هزینه و به لطف الهی و با هویت طبیعی جامعه گیاهی و جانوری منطقه(فلوروفون) و اکوسیستم و زیست بوم طبیعی و پایدار ایفاد می کند.

منطقه شمیرانات به واسطه نزدیکی به تهران و داشتن آب و هوای فرح بخش و دل پذیر همواره جاذب جمعیت بوده و دارای مکان های دیدنی و آثار تاریخی زیادی است.

پیست های اسکی، کوه های توچال و دره های آن، آبشارهای کوچک و بزرگ منطقه چون آبشار دوقلو، رودخانه های پرآب و خروشان در دامنه کوه های سر به فلک کشیده و دریاچه های زیبایی چون دریاچه سد لتیان، از جاذبه های طبیعی منطقه است که در کنار آثار متعدد تاریخی شهرستان شمیران پذیرای گردشگران زیادی است.

اماکن متعدد تاریخی چون کاخ های سلطنتی، گورستان های قدیمی، امامزادگان معزز و موزه های تاریخی در کنار طبیعت زیبا و فرح بخش، گردشگران این منطقه را راضی از بازدید خود بدرقه خواهند کرد.