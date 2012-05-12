به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای گراند اسلم مسکو از جمله معتبرترین تورنمنت های جودو جهان است که طی روزهای 5 و 6 خردادماه با حضور برخی از بهترین های جهان برگزار خواهد شد.

برای حضور در این مسابقات 234 جودوکار از 41 کشور جهان ثبت نام کرده اند که 114 نفر در بخش مردان و 90 نفر در بخش بانوان به رقابت خواهند پرداخت.دو جودوکار المپیکی کشورمان نیز در این مسابقات به روی تاتامی می روند. جواد محجوب و محمد رضا رودکی روز سوم خردادماه با هدایت آرش میراسماعیلی راهی مسکو خواهند شد.

در وزن 100- کیلوگرم 21 جودوکار حضور دارند. در این وزن جواد محجوب باید با برخی بزرگان جهان مبارزه کند. "نادین" از مغولستان نفر پنجم رنکینگ جهانی و قهرمان بازیهای المپیک 2008 پکن و "آنای تاکاماسا" از ژاپن نفر سوم رده بندی بهترین های جهان مهمترین این رقبا هستند. "آنای" دارای مدال طلای 2010 جهان و برنز 2009، طلی یونیورسیاد ، نقره بازیهای آسیایی گوانگجو و طلای 2007 آسیاست.



در وزن 100+ کیلوگرم نیز 12 جودوکار حضور دارند که سرگروه تیم ملی کشورمان یکی از معرفترین جودوکاران حاضر در این وزن می باشد."کیجی سوزوکی" که یک بار در رقابتهای جهانی 2011 فرانسه مغلوب رودکی شد و از رسیدن به مدال بازماند یکی از رقبای جدی نماینده سنگین وزن کشورمان است.



بر اساس تصمیم مدیر تیم های ملی تمرینات محمد رضا رودکی و جواد محجوب از امروز در محل آکامی ملی المپیک آغاز می شود. مرتضی بهرامی نژاد به عنوان پزشک و مربی بدنساز کار خود را با این دو نفر از سر خواهد گرفت وآرش میراسماعیلی و مسعود حاجی آخوندزاه نیز امور فنی تیم دو نفره را برعهده دارند.

