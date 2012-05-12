حامد اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با ابراز تاسف از حذف تیمش از گردونه رقابت های لیگ فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور، تصریح کرد: گویا در فوتبال ایران قانون نانوشته ای وجود دارد که میزبان باید در هر شرایطی قهرمان شود، صعود کند یا پیروز شود.



وی ادامه داد: به نظر می رسد میزبانی ها به تیم های مختلف شرکت کننده در لیگ های پایه فوتبال کشور بر اساس شایستگی و توانمندی در برگزاری مسابقات، به یک تیم داده نمی شود بلکه از پیش هماهنگ می شود تا فلان تیم تحت هر شرایطی به موفقیت برسد.



سرمربی تیم فوتبال نوجوانان سوهان گل محمد قم افزود: در مرحله نخست گروهی مسابقات لیگ رده سنی نوجوانان باشگاه های کشور بهترین میزبانی را از تیم های میهمان انجام دادیم و در پایان مهمتر از نتیجه آن چیزی که در خاطر تیم ها ماند، نحوه میزبانی قم بود اما در دور دوم عکس این اتفاق را در شهر بندرعباس شاهد بودیم.



وی اضافه کرد: در گروه سوم مرحله دوم فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور با تیم های سپاهان ایزه، شهدای خفر و آلومینیوم هرمزگان همگروه بودیم و تلاش زیادی برای موفقیت در کسب جواز صعود به مرحله بعد انجام دادیم.



اسماعیلی بیان داشت: در بازی نخست با اینکه خوب بازی کردیم و فرصت های متعدد گلزنی را در مقابل دروازه تیم فوتبال نوجوانان سپاهان ایزه فراهم کردیم اما با بد اقبالی از موقعیت ها بهره نبردیم و بازی را یک بر صفر باختیم.



وی افزود: در دومین مسابقه خود در جدال با تیم فوتبال شهدای خفر شیراز با اینکه نیمه نخست دو بر صفر از حریف عقب افتادیم اما در ادامه بازی در همان نیمه و همچنین در نیمه دوم فوتبال قابل قبولی ارائه کردیم و با زدن هفت گل پیروز شدیم.



سرمربی تیم فوتبال نوجوانان سوهان گل محمد قم اظهار داشت: در روز پایانی پیش از آنها با تیم میزبان یعنی آلومینیوم هرمزگان بازی کنیم، حریف ما چهار امتیاز داشت و ما سه امتیازی بودیم که تیم برنده به عنوان تنها صدرنشین راهی مرحله نهایی می شد.



وی تصریح کرد: در دیدار با آلومینیوم هرمزگان گویا داور مسابقه تحت تاثیر شرایط میزبان قرار گرفته بود زیرا بارها بر ضد تیم ما سوت زد و متاسفانه میزبان بازی را در لحظات پایانی به جنجال کشاند تا با هر طرفندی به مرحله نهایی صعود کند.



اسماعیلی افزود: در این بازی، نمایش بسیار خوبی از سوی بازیکنان ما به نمایش درآمد و طی آن توانستیم چند بار نیز تا آستانه فروپاشی دروازه حریف پیش برویم ولی تیم حریف با استفاده از فرصت میزبانی جو خاصی در ورزشگاه ایجاد کرد تا نتیجه بگیرد ولی گویا یک قانوان نانوشته در فوتبال پایه ایران است و آن اینکه میزبان باید تحت هر شرایطی صعود کند.