10 نشریه دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند منتشر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد عبدالرزاق نژاد صبح شنبه در جمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به مناسبت آغاز هفته خوابگاه ها، به برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور اشاره کرد و اظهارداشت: در این راستا باید استعدادها و فعالیت های فرهنگی و هنری دانشجویان جمع آوری و به این جشنواره ارسال شود.

وی در خصوص نحوه برگزاری برنامه های فرهنگی در این دانشگاه، عنوان کرد: در طول سال برنامه های فرهنگی مختلفی برای دانشجویان، اساتید و کارکنان برگزاری می شود، که برگزاری اردوهای مختلف خارج و داخل استان، برگزاری اعیاد ملی، مناسبت های مختلف جشن و عزاداری ها و برگزاری جلسات کارگاهی از جمله این برنامه ها است.

حجت الاسلام عبدالرزاق نژاد با اشاره به عملکرد دانشگاه در برنامه های فرهنگی، عنوان کرد: راه اندازی کانون ها و تشکل های که بتوانند خواسته ها و سلیقه های دانشجویان را پوشش دهند و هر دانشجو با هر سلیقه ای بتواند وارد مسائل فرهنگی شود در دستور کار قرار گرفته و در این زمینه کانون های فرهنگی تجهیز می شوند.

راه اندازی ستاد صیانت از حریم امنیت حجاب و عفاف

مدیر امور فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از راه اندازی ستاد صیانت از حریم امنیت حجاب و عفاف در دانشگاه از تابستان گذشته خبر داد و گفت: این ستاد در راستای اقدامات پیشگیرانه و فرهنگی برای توجه دادن دانشجویان، اساتید و کارکنان به مسائل حجاب و عفاف راه اندازی شده است.

وی ادامه داد: در این راستا تعدادی گروه ناصحین و بازرسین برای بررسی و رسیدگی به امور عفاف و حجاب دانشجویان، اساتید و کارکنان با اختیارات نامحدود فعالیت دارند.

حجت الاسلام عبدالرزاق نژاد به برگزاری حلقه های معرفت در دانشگاه اشاره کرد و ادامه داد: در این راستا زمینه پرسش و پاسخ و گفتگوی دوستانه برای مطرح کردن شبهات اعتقادی و عقلانی در این حلقه ها فراهم می شود.

وی با بیان اینکه برگزاری کرسی های آزاداندیشی براساس منویات مقام معظم رهبری در دستور کار دانشگاه قرار دارد، افزود: طی برنامه ریزی انجام شده این کرسی ها در کلاس های درسی دانشجویان نیز برگزار شده و دانشجویان به نقد و بررسی شبهات خود می پردازند.

حجت الاسلام عبدالرزاق نژاد آموزش های فرهنگی و هنری، فعال کردن دانشجویان در مسائل هنری در زمینه های موسیقی، تئاتر، شعر، نقاشی، خوشنویسی و تذهیب را از دیگر برنامه های فرهنگی دانشگاه عنوان کرد و بیان داشت: موسیقی یکی از موارد ابهام دانشجویان بوده که به عنوان کرسی آزاد اندیشی برگزار می شود.

برگزاری چهار کرسی آزاد اندیشی از ابتدای امسال

وی برگزاری کرسی آزاد اندیشی شکاف نسل ها طی هفته گذشته در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند را از مهمترین کرسی های برگزار شده در سال جاری دانست و افزود: این کرسی با هدف شکاف نسل ها و نیازهای نسل جوان با حضور اساتید برجسته برگزار شده است.

حجت الاسلام عبدالرزاق نژاد با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون چهار کرسی آزاد اندیشی در سطح دانشگاه برگزار شده است، تصریح کرد: موسیقی، فضای مجازی و آسیب های، روابط دختر و پسر و آسیب ها و کرسی شکاف نسل ها از جمله این کرسی ها بوده است.

مدیر امور فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در پایان از برگزاری شب شعر با موضوع طنز اجتماعی در 26 اردیبهشت ماه جاری خبر داد و گفت: این برنامه فرهنگی با حضور شاعران برجسته کشوری در علوم پزشکی بیرجند برگزار می شود.