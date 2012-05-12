تشریح معادله "ضاحیه - تل آویو" / بدون حمایت ایران بازسازی امکان نداشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازالمنار، سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در مراسمی که حزب الله در حاره حریک در جنوب بیروت(ضاحیه) به مناسبت پایان پروژه "وعد" برای بازسازی خرابی های جنگ 33 روزه 2006 برگزار کرد، گفت : زمانی فرا رسیده است که ما پایدار و باقی خواهیم ماند، و آنها(صهیونیستها) رو به زوال هستند.

بازسازی



نصرالله در ابتدا از برخی جزئیات مربوط به روند بازسازی ضاحیه سخن گفت و خاطر نشان کرد حزب الله پیشنهاد اجرای "پروژه وعد" را صرف نظر از غرامتهایی که دولت پرداخت خواهد کرد، مطرح کرد و ما همواره در این زمینه به حمایتهای ایران تکیه کرده ایم.



وی با اشاره به حمایتهای مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری ایران از مسئله بازسازی ضاحیه اشاره کرد و گفت کمکهای اهدایی از زمان توقف اقدامات نظامی به دست ما رسید تا بازسازی آغاز شود.



نصرالله بار دیگر به طور ویژه از رهبری، ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران تشکر کرد و اظهار داشت : اگر حمایتهای ایران نبود، ما نمی توانستیم کار بازسازی را آغاز کنیم و دستاوردهایی را که امروز شاهد آن هستیم، نداشتیم.



معادلات مقاومت



نصرالله از سوی دیگر تاکید کرد قدرت و توانمندی مقاومت در زمینه بازدارندگی و پیروزی افزایش یافته است.



وی بر معادله "ضاحیه- تل آویو" تاکید کرد و گفت در مقابل هر ساختمانی که در ضاحیه ویران کنند، به همان میزان ساختمان در تل آویو ویران خواهد شد.



دبیرکل حزب الله لبنان افزود : ما قادر هستیم اهداف مشخصی را نه تنها در تل آویو بلکه در هر نقطه از فلسطین اشغالی هدف قرار دهیم.



غزه و آوارگان



موضوعی بعدی که نصرالله به آن اشاره کرد، اوضاع غزه بود که وی بار دیگراز کشورهای عربی و اسلامی و تمام گروههای آزاده خواست به سوی مردم غزه برای ساخت خانه هایشان دست یاری دراز کنند.



دبیرکل حزبالله لبنان بر مخالفت لبنانی ها با اسکان آوارگان فلسطینی در لبنان و ضرورت بازگشت آنها به سرزمین غصب شده شان به عنوان یک حق مشروع تاکید کرد.



بحرین



به گزارش مهر، دبیرکل حزب الله لبنان در خصوص بحرین خاطر نشان کرد تحرکات مردمی مستمر در بحرین بیانگر ایستادگی و صبر و ایمان و قدرت تحمل با وجود ادامه آزار و اذیتی است که این مردم متحمل می شوند.



وی گفت : برخی طرفهای سیاسی خارجی و برخی سایتهای اینترنتی گفته اند حزب الله در راستای خشونت در بحرین گام بر می دارد که این ادعا دروغ و نوعی گمراه سازی است، ما هرگز دست به چنین کاری نمی زنیم، بلکه از آنچه رهبران مخالفان در بحرین و در راس آنها آیت الله شیخ عیسی قاسم معتقد هستند و بر ادامه تحرکات مسالمت آمیز پافشاری می کنند، حمایت می کنیم و در پایان، آل خلیفه نمی تواند این تحرکات را نادیده بگیرد و خداوند برای این افراد مخلص و مشتاق به وحدت، گشایشی ایجاد خواهد کرد.



وی ابراز عقیده کرد : حکومت بحرین، اوضاع را به سمت رویارویی مسلحانه سوق می دهد یا آرزو دارد برخی گروههای جوان به خشونت دست بزنند، تا مسئولیت خشونت را به گردن برخی رهبران بیندازد.



سوریه



نصرالله در پرونده سوریه با محکوم کردن عملیات تروریستی اخیر در دمشق که تعداد زیادی کشته و زخمی به جا گذاشت، ادعای برخی رسانه ها و شخصیتهای اپوزیسیون مبنی بر دست داشتن نظام سوریه در انفجارهای اخیر را مضحک و بی اساس خواند و گفت : آیا شما می گویید که سوریه یک نظام امنیتی و اطلاعاتی است، آیا چنین نظام امنیتی به زعم شما افراد انتحاری را- اگر داشته باشد- و خودروهای بمبگذاری شده برای تخریب مراکز اطلاعاتی و مراکز امنیتی وابسته به خود اعزام می کند؟



به گفته وی، همان کسانی که به ارتکاب جنایات غیر انسانی در عراق دست می زنند، همان گرایش امروز می خواهد سوریه را نابود کند.



نصرالله خاطر نشان کرد : باور و اعتقاد ما به موضع خود در خصوص سوریه تحکیم یافته است و اینکه کسانی هستند که آمریکا، غرب و اسرائیل و برخی کشورهای منطقه ای می خواهند سوریه را نابود کنند، زیرا آنها می خواهند از حامی اساسی مقاومت در لبنان و فلسطین رهایی یابند و از دولت و ملت و ارتشی که به مقاومت لبنان و فلسطین کمک کرده و سبب نابودی طرح خاورمیانه جدید جرج بوش شد، انتقام بگیرند.



نصرالله گفت : آنچه رخ می دهد، درخواست برای اصلاحات و دموکراسی نیست، انتخابات در شرایط بدی برگزار شد و میزان مشارکت با وجود این شرایط کمتر از برخی کشورهای اروپایی آرام یا آمریکایی لاتین یا برخی کشورهای عربی نبود.



دبیرکل حزب الله خاطر نشان کرد : ملت سوریه در برابر دو راه و شیوه قرار دارد : راه اصلاحات و حل اوضاع به شیوه سیاسی و شیوه تخریبی و برخی گرایش تخریبی دارند و طرفهایی هستند که سلاح و پول و افراد انتحاری به سوریه اعزام می کنند.



قانون انتخابات در لبنان



به گزارش مهر، دبیرکل حزب الله لبنان در خصوص قانون انتخابات خواستار گفتگو در این زمینه شد و گفت به همه نیروها وگروهها اعلام می کنیم بیایید این موضوع را بررسی کنیم، ما در این زمینه زمان در اختیار داریم و امیدوارم باب هرگونه مذاکره و ایده را نبندیم، ما خواهان افزایش گفتگو هستیم، هیچ کس نمی تواند گزینه خود را بر دیگران تحمیل کند، بلکه باید گزینه خود را با دیگران بررسی و برای متقاعد کردن آنها تلاش کند.



نصرالله خاطر نشان کرد : ما خواهان برگزاری انتخابات پارلمانی در موعد مقرر هستیم، چرا که آن را به نفع منافع ملی می دانیم.



وی در واکنش به درخواست جریانهای غربگرا برای خلع سلاح مقاومت گفت : سلاحی که بر انتخابات تاثیرمی گذارد، سلاح فردی است که همه لبنانی ها سلاح در اختیار دارند.



نصرالله به شوخی گفت : یعنی اگر بخواهم فهرست را بر مردم بنت جبیل و بعلبک تحمیل کنم، آیا موشک زلزال را بر سر آنها نشانه روم و به آنها بگویم این فهرست را انتخاب کنید، سلاح کلاشینکف کافی است!(خنده حضار)



وی افزود : حزب الله معتقد است سیستم نسبی، بهترین سیستم است که سبب کنار گذاشتن کسی نمی شود.



دبیرکل حزب الله لبنان در پایان بر ضرورت اجتناب از بهره برداری از حوادث در کشمکشها و بحث و جدلها و خودداری از تحریک طایفه ای و مذهبی برای حفظ سلامت و امنیت و ثبات لبنان شد.