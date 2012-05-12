دلیل نماندن پزشکان متخصص در مناطق محروم

دکتر حسن امامی رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طبق قانون و تعهداتی که از پزشکان می گیریم، می بایست بعد از پایان دوره تحصیل و در ابتدای دوره تخصص به مناطق محروم بروند.

وی با اشاره به تخصصهای پزشکان، افزود: حضور پزشکان در مناطق محروم کشور بر اساس تخصصی که دارند بین 2 تا 8 سال و بعضا تا 12 سال متغییر است. زیرا این پزشکان با توجه به سهمیه ای که قبول شده اند، باید چند سالی در این مناطق خدمت کنند.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به تسهیلات دولت و مجلس شورای اسلامی برای ماندگاری پزشکان متخصص و فوق تخصص در مناطق محروم و دور افتاده کشور، افزود: از سال گذشته تسهیلاتی در قالب پرداخت مبالغی به این گروه از پزشکان ارائه می شود تا شرایط برای حضور آنها در این مناطق بیشتر شود.

امامی رضوی، دلیل نماندن پزشکان متخصص و فوق تخصص در مناطق محروم و دور افتاده را ناشی از ناتوانی مردم در پرداخت تعرفه های خصوصی دانست و گفت: با توجه به اختلاف تعرفه های بخش خصوصی و دولتی، گرایش پزشکان به مراکز استانها و کلانشهرها بیشتر است. چون مردم مناطق محروم و دور افتاده کشور توان پرداخت تعرفه های بخش خصوصی را ندارند. در نتیجه باعث می شود نتوانیم این دسته از پزشکان را در مناطق دور افتاده نگه داریم.