به گزارش خبرنگار مهر، در این مرحله از مسابقات بسکتبال لیگ برترباشگاههای کشور تیم ذوب آهن برای تعیین تیم پنجم مسابقات در اصفهان به مصاف صنایع پتروشیمی ماهشهر میرود و برای تعیین تیم هفتم نیز تیم حفاری ملی اهواز نیز میزبان شهرداری گرگان خواهد بود.
این مرحله از مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به صورت 2 از 3 برگزار میشود. در چارچوب دیدارهای رفت این مرحله تیمهای ذوب آهن و ملی حفاری اهواز مغلوب میزبانان خود شدند. بنابراین دیدارهای روز یکشنبه آخرین فرصت برای این دوتیم است تا بتوانند با کسب پیروزی شانس خود را برای کسب بهترین جایگاه ممکن در جدول ردهبندی تقویت کنند در غیراین صورت باید به حداقل جایگاه اکتفا کنند و با کسب عنوان ششم و هشتم به کار خود خاتمه دهند.
برنامه دیدارهای برگشت مرحله تعیین ردهبندی تیمهای پنجم تا هشتم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
یکشنبه 24/2/91
ردهبندی تیمهای پنجم و ششم:
* ذوب آهن اصفهان - صنایع پتروشیمی ماهشهر (ساعت 17 - سالن ملت اصفهان)
ردهبندی تیمهای هفتم و هشتم:
* حفاری ملی اهواز - شهرداری گرگان (ساعت 17 - سالن بسکتبال اهواز)
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