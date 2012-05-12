به گزارش خبرنگار مهر، در این مرحله از مسابقات بسکتبال لیگ برترباشگاه‎های کشور تیم ذوب آهن برای تعیین تیم پنجم مسابقات در اصفهان به مصاف صنایع پتروشیمی ماهشهر می‌رود و برای تعیین تیم هفتم نیز تیم حفاری ملی اهواز نیز میزبان شهرداری گرگان خواهد بود.

این مرحله از مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور به صورت 2 از 3 برگزار می‌شود. در چارچوب دیدارهای رفت این مرحله تیم‎های ذوب آهن و ملی حفاری اهواز مغلوب میزبانان خود شدند. بنابراین دیدارهای روز یکشنبه آخرین فرصت برای این دوتیم است تا بتوانند با کسب پیروزی شانس خود را برای کسب بهترین جایگاه ممکن در جدول رده‎بندی تقویت کنند در غیراین صورت باید به حداقل جایگاه اکتفا کنند و با کسب عنوان ششم و هشتم به کار خود خاتمه دهند.

برنامه دیدارهای برگشت مرحله تعیین رده‎بندی تیم‏های پنجم تا هشتم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور به شرح زیر است:

یکشنبه 24/2/91

رده‎بندی تیم‎های پنجم و ششم:

* ذوب آهن اصفهان - صنایع پتروشیمی ماهشهر (ساعت 17 - سالن ملت اصفهان)

رده‎بندی تیم‏های هفتم و هشتم:

* حفاری ملی اهواز - شهرداری گرگان (ساعت 17 - سالن بسکتبال اهواز)