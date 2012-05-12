به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات در دو بخش تالو و ساندا برگزار می شود که در بخش ساندا 48 نفر و در تالو 28 نفر به رقابت خواهند پرداخت. طبق برنامه رقابتهای انتخابی بخش ساندا از ساعت 9 تا 12 و مسابقات تالو هم از ساعت 14 تا 16 برگزار می شود.

بعد از برگزاری اولین مرحله رقابتهای انتخابی بلافاصله اولین مرحله اردوی تمرینی تیم ملی ووشو و از روز 25 اردیبهشت در آکادمی ووشو آغاز خواهد شد. هشتمین دوره رقابتهای ووشوی بزرگسالان قهرمانی آسیا از 26 مرداد تا 4 شهریور در شهر هوشی مینه ویتنام برگزار می شود.

خبر دیگر از ووشو اینکه هیئت رئیسه این فدراسیون با برگزاری رقابتهای ساندا رده سنی 9 تا 12 سال موافقت کرد. در جریان دومین جلسه هیات رییسه فدراسیون ووشو در سال 1391 برگزاری اولین دوره مسابقات ساندا نوجوانان از مهترین

مصوبات این نشست بود.

این تصمیم در راستای پشتوانه سازی و توسعه این رشته در بین رده های سنی پایه اتخاذ شده است که قرار است در استانها به صورت مجزا و با قوانین کمیته فنی برگزار شود.