200 تن میلگرد تولید برسیر به کربلای معلی ارسال شد

سید شجاع الدین گلسرخی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 200 تن میلگرد در قالب 20 دستگاه تریلر به کربلا معلی ارسال شد.

وی افزود: حمل این مقدار میل گرد در آستانه ولادت حضرت فاطمه( س) توسط شرکت حمل و نقل دشتران بردسیر انجام شده است.

گلسرخی با بیان اینکه میلگردهای ارسالی به منظور بازسازی عتبات عالیات به کربلا فرستاده شده اند افزود: همگی باید تا حد توان در جهت بازسازی عتبات عالیات گام برداریم.

وی بیان داشت: قصد ما برداشتن گامی کوچک در جهت عمران و آبادی مکان‏های مقدس برای زائران حرمین اباعبدالله الحسین (ع) و ابوالفضل‌ العباس (ع) است.