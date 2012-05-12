  1. حوزه و دانشگاه
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۹:۴۲

نادری منش خبر داد؛

ابلاغ 83 مصوبه آموزشی به دانشگاه ها و مراکز آموزشی در سفرهای استانی

ابلاغ 83 مصوبه آموزشی به دانشگاه ها و مراکز آموزشی در سفرهای استانی

معاون آموزشی وزیر علوم اعلام کرد : در طول سفر های استانی هیات دولت در مجموع 83 مصوبه در حوزه معاونت آموزشی در جهت توسعه و ارتقای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور به این مراکز ابلاغ شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین نادری منش با بیان اینکه مصوبات سفرهای استانی در حوزه آموزشی در 24 استان انجام شده است، اظهار داشت: سایر مصوبات در بخش آموزش، شامل انجام مطالعات برای ایجاد مراکز آموزش عالی، تفکیک و واگذاری مراکز آموزش عالی در دانشگاه ها، ایجاد شعب دانشگاه ها در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور بوده که همگی به مرحله اجرا در آمده اند.

معاون آموزشی وزیر علوم افزود: ایجاد و احداث دانشگاه های صنعتی بیرجند، آیت الله بروجردی، مراغه، صنعتی بابل، سید جمال الدین اسد آبادی، فسا، حضرت معصومه (س)، صنعتی قم، جامع گلستان، ایرانشهر و همچنین تاسیس 38 دانشکده در محل دانشگاه های یاد شده و یا به صورت اقماری در شهرستان های مختلف و ایجاد 12 مرکز و نیز ارتقای 7 مرکز آموزش عالی در طول برگزاری سفرهای استانی هیات دولت صورت گرفته است.
کد مطلب 1599785

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