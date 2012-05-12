ابلاغ 83 مصوبه آموزشی به دانشگاه ها و مراکز آموزشی در سفرهای استانی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین نادری منش با بیان اینکه مصوبات سفرهای استانی در حوزه آموزشی در 24 استان انجام شده است، اظهار داشت: سایر مصوبات در بخش آموزش، شامل انجام مطالعات برای ایجاد مراکز آموزش عالی، تفکیک و واگذاری مراکز آموزش عالی در دانشگاه ها، ایجاد شعب دانشگاه ها در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور بوده که همگی به مرحله اجرا در آمده اند.

معاون آموزشی وزیر علوم افزود: ایجاد و احداث دانشگاه های صنعتی بیرجند، آیت الله بروجردی، مراغه، صنعتی بابل، سید جمال الدین اسد آبادی، فسا، حضرت معصومه (س)، صنعتی قم، جامع گلستان، ایرانشهر و همچنین تاسیس 38 دانشکده در محل دانشگاه های یاد شده و یا به صورت اقماری در شهرستان های مختلف و ایجاد 12 مرکز و نیز ارتقای 7 مرکز آموزش عالی در طول برگزاری سفرهای استانی هیات دولت صورت گرفته است.