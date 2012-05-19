مجلس نهمی ها به لاریجانی علاقه دارند/ بالاترین نمره برای لاریجانی است

محمد رضا خباز نماینده مجلس هشتم شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگارمهر با اشاره به ایجاد فضای تشنج از سوی برخی از نمایندگان در مجلس هشتم، گفت: ریاست لاریجانی در مجلس هشتم بسیار صبورانه، مدبرانه و با متانت رفتار کرد و توانست مجلس هشتم را به خوبی اداره کند.

وی با بیان اینکه در مجلس هشتم به جز یکی-دو مورد شاهد عصبانیت لاریجانی نبوده ایم ، اظهار داشت:لاریجانی همواره اداره جلسه را با وجاهت خاصی انجام داده و با این کار تمام نقشه های شوم کسانی که می خواستند فضای مجلس را با فحاشی های خود به یک فضای متشنج عصبی تبدیل کنند، خنثی می کرد.

نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی افزود: متانت و وجاهت لاریجانی به سوابق نسبی و سببی خانواده ایشان باز می‌گردد.

وی خاطرنشان کرد: برخی از افراد و حتی نمایندگان سعی در نشان دادن مجلس هشتم به عنوان مجلسی ناکارآمد می کردند اما لاریجانی با مدیریت مدبرانه خود به خوبی از همه سختی ها گذشت. ضمن آنکه اکثر فشارهای وارد شده به مجلس از طیف خودشان بود و ایشان توانست به خوبی از این امتحان سربلند بیرون بیاید.

خباز درباره عملکرد لاریجانی در مجلس هشتم، گفت: نمایندگان حامی دولت سعی در بی توجهی به قانون اساسی داشتند، اما لاریجانی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت را برای بررسی آیین نامه ها به خوبی به کار گرفت.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه این هیات 20 سال است که در مجلس فعالیت می کند، اما می توان گفت که در این دوره از مجلس بسیار به روز بود و بدون توجه به شماتت ها و جوسازی ها کار خود را به سرانجام می رسانید.

خباز با بیان اینکه در نتیجه به روز بودن و تلاش های این هیات، 25 درصد از مصوبات دولت خلاف قانون تشخیص داده شد، بیان کرد: لاریجانی با این اقدام خود توانست به خوبی از حقوق ملت و قانون اساسی دفاع کند.

خباز در پایان عنوان کرد: لاریجانی به خوبی توانست در مجلس هشتم، جایگاه مجلس را مطرح کرده و وجود او فرصتی مغتنم برای توجه به تمام بی قانونی ها بود.

خباز که خود از چهره های شاخص راه نیافته به مجلس نهم است خاطر نشان کرد: فکر می کنم که نمایندگان راه یافته به دور نهم مجلس نیز همچنان علاقه مند به ریاست لاریجانی هستند. البته من قصد تخریب هیچ کدام از نمایندگان را ندارم اما همچنان بالاترین نمره برای ریاست مجلس نهم برای لاریجانی است.