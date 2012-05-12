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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۱۲

نوین:

فاز دوم ساماندهی گلزار شهدا امسال اجرا می‌شود

فاز دوم ساماندهی گلزار شهدا امسال اجرا می‌شود

نبریز - خبرگزاری مهر: شهردار تبریز از برنامه‌ریزی و عزم جدی شهرداری برای اجرای فاز دوم طرح ساماندهی گلزار و مزار شهدا طی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر ، علیرضا نوین صبح امروز شنبه  با اعلام این خبر به خبرنگاران در محل شهرداری تبریز تصریح کرد: به دنبال اجرای موفق فاز نخست طرح ساماندهی مزار شهدای گرانقدر دوران دفاع مقدس و نیز طرح مسقف‌سازی مزار شهدا و به درخواست خانواده معظم شهدا شهرداری تبریز برنامه‌ریزی‌های لازم برای اجرای این طرح در فاز دوم را در دستور کار خود قرار داده و این طرح را در سال جاری به مرحله اجرا درخواهد آورد.

وی با تأکید بر لزوم پاسداشت مقام و جایگاه شهدای گرانقدر انقلاب و دوران دفاع مقدس افزود: شهرداری تبریز در راستای ارج نهادن به مقام شامخ شهدا و نیز بسترسازی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین نسل‌های جامعه، طی سال‌های گذشته گام‌های اساسی در راستای تحقق این هدف برداشته که از آن جمله به ساخت و نصب تندیس شهدا و سرداران شهید در معابر و میادین شهر، برگزاری یادواره‌های متعدد شهدا، ساخت یادمان شهدای گمنام در ارتفاعات عون بن‌علی، ایجاد سقاخانه‌های متعدد به نام شهدا ، احداث حسینیه گلزار شهدا ، نصب تصاویر چهار هزار و 620 شهید تبریز در محلات و خیابان‌ها و احداث پارک موزه شمیم پایداری می‌توان اشاره کرد.
 
نوین در خاتمه اجرای فاز دوم طرح ساماندهی و نیز مسقف‌سازی گلزار شهدا را در راستای همین سیاست‌ها ارزیابی و خاطرنشان کرد: اجرای فاز دوم طرح ساماندهی گلزار شهدای تبریز به عنوان یکی از مهم‌ترین و ارزشی‌ترین پروژه‌های عمرانی خدماتی شهرداری با جدیت در سال جاری دنبال خواهد شد تا ادای دینی واقعی به مقام شامخ شهدا و خانواده‌های معزز آنان باشد.
 
کد مطلب 1599789

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