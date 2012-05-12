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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۰۶

دهنوی در گفتگو با مهر:

اجرای مطلوب طرح های کشاورزی عامل کاهش بیکاری است

اجرای مطلوب طرح های کشاورزی عامل کاهش بیکاری است

صحنه – خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان صحنه گفت: اجرای مطلوب طرح های کشاورزی عامل کاهش بیکاری است.

بهروز دهنوی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تا کنون 7 طرح با اعتبار بالغ بر 21 میلیارد تومان برای بخش های مختلف کشاورزی شهرستان صحنه به تصویب رسیده است.

فرماندار شهرستان صحنه افزود: با توجه به گنجایش استان در بخش کشاورزی یکی از برنامه هایی که برای سال جاری در نظر گرفته ایم توسعه ظرفیت های موجود در بخش کشاورزی است.
 
وی تصریح کرد: در این شهرستان تا کنون 11 هزار و 200 هکتار از اراضی ملی برای توسعه بخش کشاورزی شناسایی شده که از میزان یاد شده 5 هزار هکتار کاربری شده است.
 
دهنوی افزود: در راستای توسعه بخش کشاورزی در این شهرستان تا کنون 18 تعاونی برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی این شهرستان ایجاد شده است.
 
وی در پایان تصریح کرد: باید با تلاش در هر بخش و زمینه ای سعی کنیم که بخشی از مشکلات را حل کنیم و مسئولین نیز باید تلاش کنند با اجرای صحیح طرح ها سعی در رفع این مشکلات به خصوص کاهش بیکاری کنند.
 
کد مطلب 1599794

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