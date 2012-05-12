مجلس حجت را بر همگان تمام کرد/ درمان رایگان مردم در بیمارستانها

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی گفت: قدردانی ویژه داریم از رئیس مجلس که پیش از این از حمایت ویژه مجلس از نظام سلامت در بودجه امسال خبر داده بودند و این نظر در عمل هم محقق شد.

وی افزود: از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، به خصوص دکتر شهریاری که در کمیسیون تلفیق سخنان جدی و خوبی را برای تصویب این بودجه ایراد کردند، تشکر می کنیم. ایشان با اشرافی که به مسائل حوزه سلامت دارند موفق شدند این مصوبه را از کمیسیون تلفیق بگیرند و اکنون بقیه کارها با ماست تا ببینیم چطور می توان رایگان شدن درمان مردم در بیمارستانها را عملیاتی کرد.

وزیر بهداشت افزود: اولین کسی هم که مصاحبه کرد و این قضیه را برای همه جا انداخت آقای مصباحی مقدم بود که از ایشان هم تشکر می کنم.

دستجردی ادامه داد: اگر این بودجه با تایید نهایی شورای نگهبان به سرانجام برسد باید از هم اکنون به فکر برنامه ریزی برای درمان رایگان مردم در بیمارستانها و مراکز درمانی باشیم.

