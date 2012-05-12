بازداشت یک فعال زن اردنی به اتهام انتقاد از رژیم پادشاهی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "موسی برهومه" فعال سیاسی اردنی گفت : نیروهای امنیتی اردن "لینا الزین" فعال زن اردنی را پس از انتقاد از حمزه بن الحسین( ولیعهد سابق اردن) بازداشت کرده اند.

یکی دیگر از فعالان سیاسی اردنی نیز بیان کرد: نیروهای امنیتی اردنی عصر جمعه لینا الزین را در منطقه "حنینا" در جنوب پایتخت بازداشت کردند.

شاهدان عینی نیز گزارش دادند: نیروهای امنیتی اردن با محاصره منزل این فعال زن، وی را بازداشت کردند.

در حالی که مقامات پلیس علت بازداشت وی را مسائل مالی عنوان کرده اند، "سمیح العایطه" سخنگوی دولت اردن از هر گونه اظهار نظری دراین باره خودداری کرده است.

شایان ذکر است که الزبن از موسسان جریان موسوم به "آزادیخواهان می آیند" است و علت بازداشت وی مقاله ای بود که ضد مقامات عالی رتبه اردن نوشته است.