  1. دين، حوزه، انديشه
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۰:۰۵

نگاهی تحلیلی به فلسفه سیاسی فیلسوفان مسلمان

نگاهی تحلیلی به فلسفه سیاسی فیلسوفان مسلمان

فلسفه سیاسی فیلسوفان مسلمان، موضوع برنامه این شنبه شب "سوفیا" است که ساعت 22 از رادیو گفتگو پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدمهدی اسماعیلی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و حجت الاسلام دکتر نجف لکزایی رئیس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی میهمانان این برنامه هستند که با دکتر عابدی کارشناس مجری برنامه به بحث و گفتگو می پردازند.
 
نظام سازی سیاسی، نسبت میان اندیشه های سیاسی اسلام با الزامات اجرایی و احکام دولتی، ارتباط شناسی میان هست و نیست های فلسفی و بایدها و نبایدهای فقهی و نیز رابطه میان فلسفه سیاسی و فقه سیاسی دیگر مباحث مورد بحث در این برنامه است.
 
"سوفیا" به سردبیری مرضیه محمودی و تهیه کنندگی سارا سلامی، روی موج اف.ام ردیف 103.5 مگاهرتز پخش می شود.
کد مطلب 1599802

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها