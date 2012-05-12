نگاهی تحلیلی به فلسفه سیاسی فیلسوفان مسلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدمهدی اسماعیلی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و حجت الاسلام دکتر نجف لکزایی رئیس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی میهمانان این برنامه هستند که با دکتر عابدی کارشناس مجری برنامه به بحث و گفتگو می پردازند.

نظام سازی سیاسی، نسبت میان اندیشه های سیاسی اسلام با الزامات اجرایی و احکام دولتی، ارتباط شناسی میان هست و نیست های فلسفی و بایدها و نبایدهای فقهی و نیز رابطه میان فلسفه سیاسی و فقه سیاسی دیگر مباحث مورد بحث در این برنامه است.

"سوفیا" به سردبیری مرضیه محمودی و تهیه کنندگی سارا سلامی، روی موج اف.ام ردیف 103.5 مگاهرتز پخش می شود.