جشنواره غذایی حمایت از کودکان سرطانی در پارک زیتون قشم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالمجید ناظمی رئیس هیئت مدیره موسسه حمایت از کودکان سرطانی جمعه شب در جشنواره غذایی حمایت از کودکان رطانی در تشریح اهداف برگزاری جشنواره گفت: این جشنواره هر هفته در بندرعباس دایر است و بانوان بندرعباس به صورت خودجوش در خرید، فروش و پخت غذاهای محلی شرکت دارند.

وی عایدات این جشنواره را برای حمایت از کودکان سرطانی در زمینه تهیه دارو، بستری، پیوند و حمایت مالی از خانواده های آنان بر شمرد با این اعتقاد که این خانواده ها بدلیل مشکلات بیماری که با آن روبرو هستند، حداقل در زمینه مسائل مالی مشکلی نداشته باشند.

مدیرعامل بیمارستان کودکان هرمزگان، آمار کودکان مبتلا به سرطان را در استان هرمزگان 186 نفر اعلام کرد که هر ساله دو الی سه نفر نیز به این جمع افزوده می شود.

ناظمی استقبال خانواده های قشمی، شهردار و شورای اسلامی شهر قشم را باعث دلگرمی و تشویق خود و همکارانش در موسسه حمایت از کودکان سرطانی دانست و اظهار امیدواری کرد که از این پس به همت مردم قشم بصورت هفتگی یا ماهیانه این جشنواره برگزار شود.

در ادامه صدیقه کیوان بانی جشنواره به خبرنگار مهر گفت: انتخاب قشم به عنوان اولین شهرستان هرمزگان به خاطر آوازه نیک اندیشی مردم جزیره بوده که در وصف آنها شنیده بودیم و حالا به عینه دیدیم.

وی نقش فرهنگسرای خلیج فارس شهرداری قشم و موسسه همیاران سعادت را در راه اندازی این جشنواره غذایی قابل تقدیر دانست.

کیوان، تنوع و کیفیت غذاهای جشنواره را باوجود کمبود وقت و عدم اطلاع رسانی گسترده، عالی توصیف کرد و استقبال خانواده های قشمی را بی نظیر دانست.

خانم روزه دار قشمی که با خرید غذاها و شیرینی جات جشنواره مشغول خوردن افطاری بود به خبرنگار مهر گفت: این نوع جشنهای خداپسندانه ازجمله کارهای خوبی است که هر ساله باید انجام شود و امیدواریم سال آینده خود بانوان قشمی بتوانند این جشنواره را راه بیندازند و نیازی به زحمت نیروهایی که از بندرعباس آمده اند نباشد.

وی معتقد است این یک کار خداپسندانه است که در صورت تبلیغات و اطلاع رسانی های قبلی می تواند با استقبال خوب مردم همراه شود.

یکی دیگر از بازدیدکنندگان به خبرنگار مهر گفت: این کار فقط با تبلیغات و اطلاع رسانی می تواند بین مردم جا بیفتد.

وی معتقد است که با رسانه ای کردن این جشنواره ها و آشنایی بیشتر مردم با مشکلات خانوده های بی بضاعتی که از داشتن کودک سرطانی رنج می برند، می توان گام مهمی در راستای حمایت از کودکان سرطانی برداشت.