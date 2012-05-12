قصد نداریم با فیلیپین وارد جنگ شویم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت دفاع چین گزارش های رسانه ای مربوط به آمادگی خود برای جنگ با فیلیپین در خصوص منطقه مورد اختلاف دریای چین جنوبی را رد کرد.

فیلیپین و چین در خصوص بخشی از دریای چین جنوبی که 230 کیلومتر با جزیره "لوزون" فیلیپین فاصله دارد با هم اختلاف دارند. تنش ها در این باره ماه گذشته زمانی که نیروهای فیلیپینی یک کشتی ماهیگیری چینی را مورد بازرسی قرار دادند به اوج خود رسید.

آنها تلاش کردند تا کارکنان این کشتی را بازداشت کنند، اما قایق های گشت چینی مانع از آن شده اما پس از آن فوراً منطقه را ترک کردند.

رسانه های دولتی چین در این رابطه پیشتر اعلام کرده بودند که این کشور آمادگی آن را دارد تا از طریق نظامی به این اختلافات خاتمه بدهد، اما وزارت دفاع چین هرگونه آمادگی واحدهای نظامی این کشور برای جنگ را رد کرد.

وزارت دفاع چین در بیانه کوتاهی در این‌باره گفت: گزارش ها مبنی بر اینکه واحدهای نظامی ساکن در گوانگژو، ناوگان دریایی چین جنوبی، و دیگر واحدها در وضعیت آمادگی جنگی هستند، دروغ است.