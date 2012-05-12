  1. جامعه
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۹:۵۵

بسته نشدن درهای واگنها دلیل مشکلات خط 4 مترو

مدیر روابط عمومی شرکت بهره برداری مترو تهران گفت: ازدحام مسافران در خط 4 به دلیل بسته نشدن درهای یکی از قطارها در ساعات اولیه صبح بود.

احسان مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ازدحام مردم در خط 4 مترو گفت: صبح امروز به دلیل برگزاری آزمون کارشناسی ارشد شاهد افزایش مسافران مترو بودیم .

وی ادامه داد: ازدحام مسافر در یکی از ایستگاههای خط 4 به حدی بود که درهای واگنها بسته نمی شد و بنابراین نزدیک به 8 دقیقه قطار دچار تاخیر شد این تاخیر در سایر ایستگاهها نیز تاثیر گذاشته و شاهد مشکلاتی در این مسیر بودیم .

مقدم اضافه کرد: این قطار به دلیل کاهش مشکلات برای قطاری دیگر در هیچ ایستگاهی توقف نکرد مسافران را به ایستگاه آزادی منتقل کرد .

کد خبر 1599811

