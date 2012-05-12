صحبت های درودی با هماهنگی وی منتشر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ایران درودی؛ بانوی هنرمند ایرانی که این روزها آثارش توسط بنیاد ایران درودی در خانه هنرمندان به روی دیوار رفته است گفت که در یکی از روزنامه‌ها مصاحبه‌ای از من چاپ شده و طی آن حرف هایی را از من چاپ کرده است که کاملا بی‌ربط است.



وی گفت: این روزها از خدا می‌خواهم تا حداقل سه سال بیشتر به من عمر دهد تا جلد دوم کتابم را تمام کنم. حال چگونه می‌توانم مزاحم کسی باشم؟ من وقتی شروع به نقاشی کردم 27 ساله بودم و مطبوعات به شدت از من انتقاد کردند و همچنان نیز ادامه دارد، اما تاب آورده‌ام و معتقدم که سربلند هستم زیرا هدفی دارم و می‌خواهم به جوانان این مملکت خدمت کنم. پس چه چیزی بیشتر از چنین موقعیتی می تواند من را خوشحال کند؟

این درحالی است که پرویز براتی؛ مسئول صفحه روزنامه‌ای که با ایران درودی مصاحبه کرده است در تماس با خبرنگار مهر گفت: دلیل این حرف‌های خانم درودی را نمی‌دانم ولی فایل صوتی مصاحبه وی موجود و محفوظ است.



وی افزود: علاوه بر فایل صوتی مصاحبه وی، متنی که وی برای روزنامه به صورت ایمیلی ارسال کرده‌اند نیز موجود است زیرا ما برای تائید نهایی مصاحبه را برای خانم درودی ارسال کردیم که تصحیح شده نهایی این مصاحبه نیز موجود است.