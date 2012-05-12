اجرای 136 پروژه در علی آبادکتول

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کی پور صبح شنبه در جمع مسئولان افزود: از این تعداد، 88 طرح آن اقدام شد، 12طرح در دست اقدام و 19طرح نیز در دست پیگیری است.

وی عنوان کرد: مهمترین طرح های دولت در شهرستان، احداث نیروگاه، سیلوی فاضل آباد، مسکن مهر و....است.

فرماندار شهرستان علی آبادکتول ضمن عرض تبریک به مناسبت ولادت دخت نبی اکرم (ص)حضرت زهرای اطهر(س) گفت: زمانی که فاصله طبقاتی بین مسئولان ومردم می رفت شکل بگیرد، گرفتاریهای سیاسی مسئولان بیشتراز گرفتاریهای اجتماعی آنان بود و جریان سازی های سیاسی غالب بربرنامه ریزیهای اقتصادی و جای مقاومت در برابر جهان استکباررا گرفته، مردم به دنبال دولتی بودند که همچون دولت رجایی از جنس خودشان باشد.

کی پور گفت: بنابراین دولت نهم با شعار عدالت و مهرورزی پابه عرصه وجود گذاشت.

وی افزود: اولین رهاورد دولت نهم شعار عدالت و عدالت محوری بود و دستاوردهای سفرهای استانی تحولات اقتصادی و اجتماعی در سطح کشوربود که یک نمونه آن بحث هدفمندکردن یارانه ها، مسکن مهر و طرح های دیگربود.