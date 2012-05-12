بیماران داروی بدون نسخه مصرف نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر خیرالله غلامی در سومین همایش داروسازان بالینی ایران که در سالن همایشهای رازی برگزار شد، یکی از موضوعات مهم و مبتلا به جامعه را که هم مردم و هم جامعه پزشکی دچار آن هستند تجویز و مصرف غیر منطقی داروها عنوان کرد و گفت: این موضوع به این شکل است که هم از سوی مردم به عنوان مهمترین قشر مصرف کننده، داروها غیر منطقی مصرف می شوند و هم از سوی داروسازان تجویز داروها غیر منطقی صورت می گیرد.

وی تاکید کرد: مردم باید توجه داشته باشند دارویی را که بدون نسخه از داروخانه ها دریافت می کنند مسئولیت هر گونه مشکلی را که در آینده ممکن است دچار آن شوند از گردن داروساز و پزشک برداشته می شود.

غلامی افزود: زمانیکه نسخه ای توسط پزشک معالج نوشته می شود به عنوان یک سند پزشکی محسوب می شود و وقتی هم در داروخانه توسط داروساز مهر می شود به عنوان یک سند بایگانی می شود تا در صورتی که برای بیمار مشکلی پیش بیاید قابل پیگیری باشد. اما زمانیکه بیمار خودسرانه به داروخانه مراجعه می کند و در خواست یک دارویی را دارد چون هیچ سندی ردوبدل نشده است چنانچه بیمار با مصرف دارو دچار شوک و عارضه ای شود کسی جوابگو نخواهد بود.

رئیس انجمن داروسازان بالینی ایران خاطرنشان کرد: داروسازان در داروخانه ها باید توجه داشته باشند که با ارائه دارو بدون نسخه به بیماران به مصرف غیر منطقی دارو دامن می زنند از این رو تقاضا داریم حداقل سه تا چهار دسته و اقلام دارویی بدون نسخه داده نشود. از جمله آنها می توان به داروهای چشمی، تزریقی و آنتی بیوتکها اشاره کرد. چرا که این داروها می توانند پیامدهای بدی را برای بیماران به همراه داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه داروسازان باید در آموزش بیماران شرکت کنند، افزود: داروسازان باید چگونگی مصرف، میزان و فاصله زمانی مصرف را بیماران بگویند چرا که ارائه این اطلاعات باعث می شود بیماران داروها را منطقی تر مصرف کنند. بنابراین داروسازان زمانیکه دارو را تحویل بیمار می دهند باید اطلاعاتی را که فکر می کنند لازم است به بیماران ارائه دهند از سوی دیگر بیماران هم حق دارند که چنانچه داروساز اطلاعاتی را ارائه نداد از وی سئوال کنند.

غلامی خاطرنشان کرد: البته معمولا در کشورهای توسعه یافته برای ارائه این گونه خدمات هزینه ای هم به داروساز داده می شود به همین منظور هم این خدمت در این کشورها به شکل خوبی گسترش یافته است به عنوان مثال هر ساعت داروساز در کشور انگلستان 100 پوند ارزش دارد اما در ایران در قبال این خدمت مبلغ بسیار ناچیزی داده می شود.