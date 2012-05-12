معیارهای عقلی، اخلاقی و حقوقی شاخصه اصلی زندگی اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رحیم پورازغدی، در مراسم افتتاحیه جشنواره کوثر در تالار نور مشهد اظهار کرد: بحران های ارزشی و فرهنگی در جوامع مختلف موجب فروپاشی اساس خانواده ها شده است که این مسئله باعث بی میلی جوانان به تشکیل خانواده می شود.

وی افزود: مشکل اقتصادی تاثیری در فرو پاشی خانواده ندارد چرا که توجه به ارزش های اسلامی و مذهبی و عمل به قوانین دینی انسان را در مسیر زندگی راهنمایی می کند و هر جا که انسان نتوانست مشکل خودش را حل کند بداند که مشکل در شعور و سلوک دینی دارد و باید از لحاظ معنویت خودش را بسازد.

رحیم پور ازغدی تدبر در زندگی را واجب اسلامی دانست و گفت: تدبر و توکل به خداوند متعال عامل تکامل انسان در زندگی فردی و اجتماعی است و بسیج ازدواج در جامعه عامل ترویج ارزشهای اسلامی است.

وی ادامه داد: آموزش اسلامی نیاز تحکیم پایه خانواده در جامعه اسلامی است چرا که مدیریت غلط خانواده باعث از هم پاشی جامعه و نابودی خانواده می شود.

وی با بیان اینکه اگر الگوهای محوری زندگی فردی و اجتماعی جامعه از مفاهیم و ارزش های دینی و مذهبی نشأت بگیرد به پایه و اساس خانواده تحکیم می بخشد و این استحکام عامل تکامل و تعالی جامعه در زمینه های مختلف می شود، تصریح کرد: خانواده حساس ترین نهاد اجتماعی است.

وی با اشاره به اینکه هدف خلقت انسان رشد و تعالی معنوی همه انسان ها است و در مسیر رسیدن به این مقام جنسیت را مطرح نیست، افزود: در فرهنگ اسلامی رعایت حقوق و کرامت اعضای خانواده یک اصل محسوب می شود.

رحیم پور ازغدی با بیان اینکه فضیلت زن و مرد در دین اسلام بر مبنی ارزش و کمال معنویت است، تصریح کرد: فاصله گرفتن زن و مرد در زندگی فردی از تعادل اخلاقی باعث سستی بنیان خانواده می شود و اساس خانواده منهای مادر امکان بقاء در اجتماع را ندارند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه فلسفه تشکیل خانواده آرامش است، اظهار داشت: اگر در زندگی فردی آرامش حاکم نشود سبک زندگی آن جامعه با مدیریت دینی کنترل نشده چرا که حاکم شدن آرامش در زندگی فردی انسان را به تعالی و تکامل معنوی می رساند.