بررسی "فقه سیاسی و جامعه اسلامی" در شماره جدید "زمانه"

به گزارش خبرگزاری مهر، اصطلاح فقه سیاسی در جامعه واژه‌ای مهجور است. با وجود تمام ابهاماتی که در تعریف واژۀ فقه سیاسی وجود دارد، به دلیل روشن بودن مصادیق آن، پژوهشگران عرصۀ فقه و سیاست به دنبال بررسی و تبیین این مسئله هستند. در این مجال ماهنامه زمانه با بررسی پیشینه، ادوار مختلف، قواعد کاربردی در عرصه‌های سیاست، اجتماع، اقتصاد و امنیت، الزامات، هویت و ماهیت، مبانی قرآنی، قابلیت‌های نظریه‌پردازانه، مصائب و موانع، رسالت حوزه‌های علمیه و مختصات فقه سیاسی در اندیشه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) به این موضوع پرداخته است.



این پرونده گفت‌وگوی منتشر نشده از مرحوم آیت‌الله عباسعلی عمید زنجانی با عنوان «از نظریه پردازی تا نظام اسلامی» را در خود جای داده است. میزگردی با عنوان «الزامات فقه سیاسی» با حضور آیت‌الله محسن اراکی و حجت‌الاسلام دکتر محمد جواد ارسطا و مقاله‌ای از دکتر احمد مبلغی با نام «امام چه می‌گوید؟» از دیگر بخش‌های این پرونده است.



در بخش جهان اسلام این شماره زمانه پرونده «اسلام در سرزمین مالایی‌ها» به بررسی تاریخچه و حضور اسلام در جنوب شرق آسیا پرداخته‌ است. منطقة جنوب شرق آسیا با جمعیتی حدود نیم میلیارد نفر که نیمی از آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند یکی از مناطق مهم و راهبردی جهان بشمار می‌رود. بی‌گمان خواندنی‌ترین بخش این پرونده مصاحبه‌ای است که با حجت‌الاسلام محمد حسین ملک‌زاده از مبلغان اسلامی این منطقه انجام شده‌است. «القاعده در جنوب شرق آسیا» و «مروج تشیع در تایلند» از دیگر مقالات این پرونده هستند.

یادواره‌های زیادی در مدتی که از رحلت علی ابوالحسنی(منذر) گذشته به نام او تشکیل شده است ماهنامة زمانه نیز بر آن شد به پاس عمری خدمت او به حقیقت در پرونده‌ای با نام «بیدارگر بصیر» به معرفی آن فقید بپردازد.





گفت‌وگوی منتشر نشده از مرحوم منذر با عنوان «کار ناتمام شیخ» و همچنین یادداشت‌هایی از دکتر رضا داوری اردکانی، دکتر علی اکبر ولایتی، حجت‌الاسلام علی‌اکبر رشاد و دیگر اندیشمندان گوشه‌هایی از این بخش زمانه هستند. همچنین گفت‌وگویی با دکتر موسی نجفی و دکتر غلامعلی حداد عادل به روشن شدن بیشتر زوایای پنهان خدمات مرحوم منذر به تاریخ معاصر کمک می‌کند.

بررسی چرایی و چگونگی اشتغال زنان از دیگر پرونده‌های زمانه است که با نگاهی نو به این مسئله پرداخته ‌و دارای مصاحبه‌هایی با فرحناز قندفروش و سهیلا صادقی و همچنین معرفی کتاب اشتغال زنان از دفتر مطالعات و تحقیقات زنان قم می‌باشد.

پرونده ویژه زمانه، روایتی است از اولین کاروان جهانی «الی بیت‌المقدس» با گفت‌وگویی‌هایی از محمدصادق الحسینی و مصطفی برغوثی که به بررسی و لزوم اهتمام به شرکت در راهپیمایی جهانی یوم الارض (روز زمین) پرداخته است.

در سرآغاز این شماره مانند چند شماره پیشین درس آیت‌الله محسن اراکی با موضوع اسلام و علم‌الاجتماع و فلسفه فرهنگ از منظر حجت‌الاسلام علی‌اکبر رشاد و مروری تحلیلی بر مواضع غربی‌ها و ترکیه در مورد سوریه با عنوان «بازنده ضعیف حیله گر می‌شود» ذکر گردیده است.

گفتنی است این شماره 110و111 پیاپی و 23 و 24 دوره جدید نشریه زمانه است که با مدیر مسئولی محمدرحیم عیوضی و سردبیری علی رمضانی به همت کانون اندیشه جوان منتشر می‌شود.



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