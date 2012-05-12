مشاوره بیش از 145 هزار نفر با خط ملی اعتیاد/ تنها 10 درصد بودجه پیشگیری از اعتیاد اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید صرامی در خصوص فعالیتهای فرهنگی و پیشگیری ستاد در سال 90 گفت: در سال گذشته بهعنوان اولین سال برنامه پنجم توسعه، متناسب با اعتبارات واگذار شده، شاهد اجرایی شدن موارد مورد نظر در سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد بودیم، به گونهای که دستگاههای فرهنگی و پیشگیری کشور بر اساس نقشه راه مشخص و به دور از هرگونه اقدام موازی، فعالیتهای مناسبی را برای مصونسازی و تحت پوشش قرار دادن آحاد سالم و در معرض خطر جامعه در سطح کانونهای هدف خانواده، مدارس، دانشگاهها، محلهها و محیطهای کار انجام دادند.
وی افزود: تقویت تعاملات بینبخشی، رویکرد برنامهمحوری و دوری از هرگونه آزمایش و خطا، رعایت قانونگرایی، تمرکززدایی در اقدامات و توجه جدی به استانها، مداخله مراکز علمی و نخبگان دانشگاهی در برنامهریزیهای پیشگیرانه و نیز بهرهگیری از ظرفیتها در عرصه فرهنگی و پیشگیری اولیه از اعتیاد از جمله تلاشهای ستاد در سال گذشته بود.
مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد بیان داشت: بودجه مورد نیاز بهمنظور تحقق مفاد سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد در اولین سال برنامه پنجم توسعه (سال 90) معادل 133 میلیارد تومان بود که صرفاً 8 درصد یعنی ده میلیارد و پانصد میلیون تومان آن تأمین و به دستگاههای مورد نظر اختصاص یافت، به همین دلیل میزان سطح پوشش پروژهها با محدودیت مواجه شد و بدین ترتیب برنامهها تا حدودی با عدم ملموس بودن در سطح کلان جامعه روبرو شدند.
صرامی با بیان اینکه در سال 90 از ردیف اعتبار کمکی ستاد مبارزه با موادمخدر میزان سه میلیارد و هفتصد و بیست میلیون تومان به وزارت آموزش و پرورش اختصاص یافت، اظهار داشت: سه هزار جلسه آموزش شش ساعته شامل پیشگیری اولیه از اعتیاد، سبکهای فرزندپروری و مهارتهای زندگی در یکهزار و 328 دبیرستان دولتی استانهای سراسر کشور با شرکت بیش از یک میلیون نفر از والدین دانشآموزان مقطع متوسطه، برگزاری سه هزار و 100 جلسه آموزش شش ساعته از جمله پیشگیری اولیه از اعتیاد، نحوه ارتباط موثر با دانشآموزان و آشنایی با عوامل محافظ و خطر در 7748 دبیرستان دولتی استانهای سراسر کشور و شرکت 32 هزار نفر از مربیان و مدیران مدارس از اقدامات انجام شده در راستای اختصاص این اعتبار به آموزش و پرورش بوده است.
وی در ادامه، تهیه، تولید و توزیع450 هزار نسخه نشریه پیشگیری نوین در شش عنوان با هدف اطلاعرسانی و ارتقاء سطح آگاهی ویژه والدین دانشآموزان مدارس مقطع متوسطه، تهیه، تولید و توزیع 150 هزار نسخه پیشگیری نوین در شش عنوان با هدف اطلاعرسانی و ارتقاء سطح آگاهی ویژه مدیران و مشاوران مدارس مقطع متوسطه، برگزاری جشنواره کشوری دانشآموزی نوجوان سالم با شرکت دانشآموزان مدارس مقطع متوسطه و ارسال 1328 اثر شامل فیلم کوتاه، عکس و مقاله در خصوص روشهای پیشگیری اولیه از اعتیاد در مدارس و خانوادهها و تقدیر از نفرات برتر و افتتاح نمایشگاه سیار پیشگیری اولیه از اعتیاد ویژه والدین دانشآموزان مقطع متوسطه بخش دیگری از این اقدامات است.
صرامی خاطر نشان کرد: با مساعدت وزارت آموزش و پرورش و تأمین اعتبار از بودجه ذاتی این دستگاه، برنامههای مروج سلامت، مهارتهای زندگی و مدرسه محور برای بیش از یک و نیم میلیون دانشآموز مقاطع مختلف تحصیلی کشور اجرا شد.
وی گفت: از ردیف اعتبار کمکی ستاد مبارزه با موادمخدر در سال 90 نیز هفتصد میلیون تومان به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اختصاص یافت که از نتایج آن میتوان به برگزاری 630 جلسه آموزش چهار ساعته شامل مهارتهای زندگی و پیشگیری از سوءمصرف مواد در 81 دانشگاه دولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با شرکت 31 هزار و 500 نفر از دانشجویان جدیدالورود، تهیه، تولید و توزیع 36 هزار نسخه نشریه پیشگیری نوین در شش عنوان با هدف اطلاعرسانی و ارتقاء سطح آگاهی ویژه دانشجویان جدیدالورود دانشگاههای دولتی کشور، تهیه، تولید و توزیع 36 هزار نسخه نشریه پیشگیری نوین در شش عنوان با هدف ارتقاء سطح آگاهی ویژه اساتید دانشگاههای دولتی کشور، ارتقاء سطح کیفی سایت پیشگیری نوین بهمنظور تولید به روز اطلاعات و دانشافزایی و اطلاعرسانی به متخصصان و آحاد جامعه اشاره کرد و البته اینگونه آموزشها برای بیش از دویست هزار نفر از سایر دانشجویان نیز انجام شده است.
این مقام مسوول در ستاد همچنین ادامه داد: در سال گذشته با اختصاص دو میلیارد و سیصد و بیست و یک میلیون تومان اعتبار کمکی به سازمان بهزیستی کشور شاهد تحقق برنامه اجتماعمحور پیشگیری از اعتیاد در هزار و 439محله و با مشارکت بیش از چهار میلیون نفر در سطح استانهای کشور، تحقق برنامه اجتماع محور پیشگیری از اعتیاد در 516 محیط کار با مشارکت کارکنان دولت در سطح استانهای کشور، تهیه، تولید و توزیع 15 هزار نسخه نشریه پیشگیری نوین در شش عنوان با هدف اطلاعرسانی و ارتقاء سطح آگاهی ویژه مدیران دستگاههای دولتی کشور، پاسخگویی و ارائه خدمات مشاورهای از طریق خط ملی اعتیاد به 145 هزار و 262نفر ازافراد در خصوص پیشگیری از اعتیاد بودیم.
صرامی تصریح کرد: علاوه بر این با اختصاص بیش از دو میلیارد تومان به شبکههای 1ـ2ـ3 و 5 سیما و شبکههای رادیویی جوان، ایران، سلامت و تهران و 18 مرکز صدا و سیمای استانهای کشور،93 هزارو 438دقیقه برنامه دیداری و بیش از 12 هزار دقیقه برنامه شنیداری در عرصه مبارزه با موادمخدر تولید شده است.
وی بیان داشت: بیش از یک میلیارد تومان اعتبار نیز به حوزه فرهنگی سازمان بسیج بهمنظور برگزاری 320 کارگاه آموزشی پیشگیری اولیه از اعتیاد ویژه والدین و همچنین برپایی 17 نمایشگاه سیار در عرصه آگاهسازی و اطلاعرسانی در خصوص پیامدهای سوءمصرف مواد در سطح مراکز 17 استان کشور واگذار شد.
صرامی افزود: از محل اعتبارات متمرکز فرهنگی و پیشگیری نسبت به برگزاری 31 راهپیمایی خانوادگی با حضور هزاران نفر از والدین، نوجوانان و جوانان در مراکز استانهای کشور با شعار جامعه سالم عاری از اعتیاد، برگزاری 30 همایش پیشگیری اولیه از اعتیاد با حضور و مشارکت بیش از دوازده نفر از متخصصان و کارشناسان عرصه پیشگیری از اعتیاد در مراکز استانهای کشور با هدف ارتقاء سطح کمی و کیفی فعالیتها برگزار شد.
وی تاکید کرد: شروع نهضت پیشگیری اولیه از اعتیاد در سطح جامعه، استمرار تربیت کادر متخصص با برگزاری دورههای مقدماتی، میانی و تکمیلی بهمنظور ارتقاء توان تخصصی 8 هزار نفر از کارشناسان فرهنگی و پیشگیری دستگاههای فرهنگی، برگزاری 305 جلسه کمیته فرهنگی و پیشگیری در سطوح ملی و استانی بهمنظور سیاستگذاری و اجرای پروژههای پیشگیری در کانونهای هدف، برگزاری 212 جلسه اتاق فکر هماندیشی امر مبارزه با موادمخدر و روانگردانها با حضور بیش از 430 نفر از نخبگان دانشگاهی و مراکز علمی کشور اقدام شده و در واقع کلیه فعالیتهای صورت پذیرفته بهمنظور اجرایی کردن بند چهارم سیاستهای کلی مبارزه با موادمخدر ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب(مدظلهالعالی) بوده است.
وی بیان داشت: در سال گذشته بیش از چهار میلیون بسته آموزشی پیشگیری نیز تولید و در کانونهای هدف توزیع شده است، ضمن آنکه با برگزاری دورههای آموزشی شش ساعته پیشگیری اولیه از اعتیاد بالغ بر دویست و پنجاه هزار نفر از کارکنان دولت در کارگاههای آموزشی شرکت کردهاند.
صرامی در ادامه، آگاهسازی و آموزش مهارتهای زندگی ویژه 88 هزار نفر از خانواده مجرمین، آموزش مهارتهای زندگی ویژه 106 هزار نفر از مددجویان بزهکار در زندانها و آموزش مهارتهای زندگی ویژه 49 هزار نفر از مددجویان کمیته امداد امام(ره) را از دیگر برنامههای پیشگیری در سال گذشته برشمرد.
این مقام مسوول در ستاد گفت: در سال 90 با اهتمام استانداران استانهای یزد، مرکزی، لرستان، فارس، خوزستان، سمنان، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر از ردیف ارتقاء شاخصهای فرهنگی، حدود یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان بهمنظور تقویت برنامههای فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد به دستگاههای فرهنگی استانها اختصاص یافت که جای تقدیر و سپاس دارد.
صرامی افزود: با هدف جلوگیری از هرگونه انحراف در برنامهها و بودجههای تخصیصی، طی 50 مرحله بازدید از برنامههای فرهنگی و پیشگیری توسط مسولان فرهنگی و پیشگیری ستاد از دبیرخانههای شوراهای هماهنگی استانها، شاهد این واقعیت بودیم که دستگاههای استانی و ملی فرهنگی و پیشگیری اجرای برنامهها و هزینهها، قانونگرایی را در رأس کار خود قرار دادهاند.
برخی افراد، اظهار نظرهای غیرتخصصی در خصوص برنامههای فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد دستگاهها دارند
وی اذعان داشت: برخی از افراد غیر کارشناس، اقدام به اظهار نظرهای غیرتخصصی در خصوص برنامههای فرهنگی و پیشگیری دستگاهها میکنند و همواره سعی دارند با انکار و نفی برنامهها، اینگونه تظاهر کنند که هیچگونه اتفاقی در خصوص پیشگیری اولیه از اعتیاد در سطح کشور صورت نمیپذیرد.
صرامی با رد این ادعا یادآور شد: با این حجم تهدید از سوی دشمنان خارجی و سوداگران داخلی در عرصه موادمخدر و روانگردانها اگر اینگونه برنامهها در سطح کشور انجام نمیپذیرفت، امروزه شاهد مشکلات عدیده در عرصه مسائل اجتماعی بودیم؛ ضمن آنکه جنس برنامههای فرهنگی و پیشگیری بلندمدت است، به گونهای که افزایش اطلاعات و تغییر نگرش در فرآیند زمان موجبات رفتارهای پایدار ضداعتیاد در جامعه را فراهم خواهد کرد، بنابراین اشاعه نگاه سیاسی به بزرگترین تهدید اجتماعی موادمخدر و روانگردانها در کشور به مصلحت نیست.
مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد افزود: انتظار این است بودجه فرهنگی و پیشگیری دستگاهها در سال 91 افزایش چشمگیری یابد تا از این طریق بتوان در دومین سال برنامه پنجم توسعه نسبت به ارتقاء سطح کمی و کیفی برنامهها در مدارس، دانشگاهها، خانوادهها، محلهها و محیطهای کاری گامهای اساسیتری برداشت.
صرامی لزوم اتخاذ استراتژی تهاجمی به جای تدافعی توسط دستگاههای فرهنگی و پیشگیری را بهمنظور ضربهزدن به استراتژیهای سیستم اعتیاد ضروری دانست و تأکید کرد: سرعت عمل، بهرهگیری از کلیه ظرفیتهای معنوی و دینی با هدف ایمنسازی و تقویت رویکرد خودکنترلی بهمنظور جلوگیری از بروز رفتارهای تکانشی در جامعه و نیز تعهد، انگیزه و جدیت توسط دستاندرکاران مربوطه از اهرمهای اساسی و اثرگذار برنامههای پیشگیری است.
وی تأکید کرد: لزوم تقویت برنامههای کاهش عرضه بهمنظور جلوگیری از دسترسی آسان به مواد در سطح کوچه و خیابانها و نیز ترویج برنامههای درمانی بهمنظور کنترل تقاضای معتادان، از الزامات برنامههای امر مبارزه با موادمخدر است که سبب موفقیت بیشتر برنامههای پیشگیری اولیه از اعتیاد را فراهم خواهد کرد.
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