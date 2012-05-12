راه حل اساسی کاهش قیمت گوشت قرمز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق خلیلیان با اشاره به علل افزایش قیمت گوشت قرمز طی ماههای گذشته تصریح کرد: حدود 10 درصد از نیاز گوشت قرمز کشور از خارج تامین می شود که این برای تنظیم بازار داخل هم مورد استفاده قرار می گیرد اما نوسانات نرخ ارز در ماههای گذشته مشکلاتی را در این خصوص ایجاد کرد.

براساس این گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وی خاطر نشان کرد: وقتی این محصول وارداتی با افزایش نرخ ارز و مشکلات پیرامونی آن مواجه می شود، تورم را به داخل کشور منتقل کرده و چون قرار بوده که این واردات، قیمتهای داخل را کنترل کند باعث می شود قیمتها را در سطح بالاتری به تعادل برساند که این موجب افزایش قیمتها شد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش قیمتهای جهانی به عنوان یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت گوشت قرمز، افزود: راه حل اساسی مقابله با این مشکل حمایت جدی از نظام دامداری داخلی است که خوشبختانه اعتبارات ویژه ای برای آن در نظر گرفته شده است که انشااله بتوانیم هم تولید داخل را رونق بخشیم و هم صادرات آن را دنبال کنیم.

وی در پایان با تکذیب شایعاتی مبنی بر قاچاق دام زنده به دلیل افزایش قیمتها ، اظهار کرد: مجموع گوسفند زنده ای که در طول سال از کشور خارج می شود، حدود 2 میلیون راس است و این در حالی است که حدود 80 میلیون راس بدون احتساب واردات در کشور وجود دارد، لذا 2 میلیون راس نمی تواند عامل گرانی باشد.

