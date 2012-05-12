توماس مان با «تریستان و تونیو کروگر»به ایران آمد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب حاضر 2 نوول از نخستین آثار توماس مان را در برمی گیرد. نوول «تریستان» داستان نویسنده جوانی است که چون میان هنر و زندگی شکافی غلبه‌ناپذیر می‌بیند به گوشه‌نشینی پناه می‌برد.

ولی این انزوا سرانجام توان جهت‌یابی را در صحنه‌ اجتماع از او می‌گیرد. این اثر، داستانی از انحطاط فرهنگی است که مضمون بسیاری دریگر از آثار توماس مان از جمله تونیو کروگر هم هست.

توماس مان در «تونیو کروگر» به زندگی شاعری به نام تونیو کروگر می‌پردازد که در مقاطع مختلف زندگی‌اش عشق‌ها و تجربه‌های مختلفی را تجربه می‌کند. در این رمان مثل «‌مرگ در ونیز» همین نویسنده،‌ با روایت کند نویسنده طرفیم و هم‌چنین انزوای شخصیت اصلی از محیط. ‌توماس مان‌ دوست دارد به ذهنیت شخصیت‌ها پناه ببرد و به همین علت گاهی ساعت‌ها می‌گذرد و هیچ‌چیز حرکت نمی‌کند.

«تونیو کروگر» پرخواننده‌ترین اثر توماس مان است؛ حکایت شکل‌گیری شخصیت نوجوانی که با دلواپسی هویت خود را جستجو می‌کند. در رمان ‌تونیو کروگر‌ ماجرا کمی عجیب‌تر است. ‌تونیو کروگر‌ کودکی ا‌ست که در خانواده‌ای ثروتمند متولد شده و به هنر روی آورده است. او را در صفحات اولیه رمان می‌بینیم و بعد در فصول بعدی، با آینده‌ این شخصیت مواجه می‌شویم.

رایش رائیسکی مفسر نامدار آلمان، تونیو کروگر را قصه قرن لقب داده و درباره‌اش گفته است: انسان‌های بسیاری خود را در آینه این نوول باز می‌یابند؛ همه آنانی که خسران دیده‌اند و در جامعه بی‌جایگاهند و از این رو ادبیات را وطن خود قرار داده‌اند.

کتاب حاضر با بخشی شامل مرور بر زندگی و آثار توماس مان آغاز می‌شود و به فصل‌های طبقه‌بندی ادبی توماس مان، از هنرمند گوشه‌نشین، از جوانی و هنر پیوند می‌خورد و در ادامه هم 2 داستان کوتاه از توماس مان آورده شده است.

بخش پایانی کتاب به توضیحات پی‌نوشت اختصاص یافته است. این کتاب را محمود حدادی ترجمه کرده است که خود صاحب‌نظر و کارشناس ادبی است و به همین دلیل بخش‌های تحلیلی کتاب نیز به قلم وی نوشته شده است.

نزدیک به 40 سال قبل ترجمه دیگری از این کتاب توسط رضا سیدحسینی از زبان فرانسوی در ایران منتشر شده بود، ولی هرگز نسخه آلمانی آن به طور مستقیم در ایران ترجمه و منتشر نشده است.



توماس مان این دو کتاب را در سال 1903 نوشته است، ولی در همه این سال‌ها تنها یک ترجمه تقریبا نایاب از «تونیو کروگر» در ایران موجود بوده است و «تریستان» اثری منتشرنشده محسوب می‌شود.



محمود حدادی تاکنون ترجمه‌هایی از آثار توماس مان، ‌هاینریش مان، روبرت موزیل، هارتموت لانگه، گوته و... منتشر کرده‌ است.

انتشارات افق این کتاب را در شمارگان 2 هزار نسخه و قیمت 5200 تومان به چاپ رسانده است که در نمایشگاه کتاب امسال هم عرضه شد و مخاطبان آثار توماس مان از آن استقبال کردند.