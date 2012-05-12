سرانه فضای مطالعاتی مازندران پایین تر از مقیاس کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد سادات فاطمی صبح شنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی مازندران افزود: توسعه کتابخانه ها از موثرترین اقدامات در بالا بردن امنیت اجتماعی خانواده ها است.

وی اظهار داشت: مازندران بعنوان پایگاه شیعه از صدر اسلام مطرح بوده و پیشینه فرهنگی و تاریخی دارد و نسبت به جاهای دیگر، توقع ما از مازندران بیشتر است .



سادات فاطمی، مازندران را استانی عالم پرور دانست و اظهار داشت: رتبه خوب مازندران در بخش امانت و میزان مراجعات به کتابخانه ها نشان دهنده این مهم بوده که رویکرد مردم فرهنگی بوده و کتابخوانی در مردم ریشه دارد.



معاون امور استان ها، مجلس و مشارکتهای نهاد کتابخانه های عمومی کشور با بیان اینکه برای جمعیت متراکم مازندران 60 کتابخانه بسیار کم است عنوان کرد: سرانه فضای مطالعاتی 1.13 متر برای این استان که از میانگین کشوری پایین تر بوده، نشان دهنده این بوده که در گذشته کار برای کتابخانه جدی گرفته نشده بود.



وی موضوع کتاب و کتابخوانی و کار در کتابخانه را اقدامی لذت بخش عنوان و تصریح کرد: موضوع کتاب، بدون حاشیه است که هیچ کسی در مورد آن بحثی ندارد و همه به این امر کمک می کنند .



سادات فاطمی ادامه داد: بعد از انقلاب کشور ما رشد بسیاری داشته و لی باز در همه جهات رشد نداشتیم و ضعف در بعضی قسمت ها به این دلیل است که نگاه برنامه ریزی ما نگاه با توسعه متوازن نبود .



وی استانی شدن بودجه های هزینه ای را از جمله موضوعات در دست پیگیری نهاد کتابخانه های عمومی کشور عنوان کرد و گفت: در صدد هستیم بودجه از حالت متمرکز درآمده و به صورت استانی درآید.