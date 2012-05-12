طرح های پارک تفریحی و شهر بازی در کیش اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عامری با اعلام خبر فوق اجرای این طرح ها را در راستای رفاه شهروندان و افراد ساکن در جزیره کیش و همچنین گردشگران ذکر کرد و گفت: زیبایی های جزیره کیش برای گردشگرانی که به این جزیره سفر می کنند و دراقامتی چند روزه قابل بهره برداری است و رضایت آنها را در نهایت کامل جذب می کند ولی برای شهروندان و ساکنان کیش که در این جزیره زندگی عادی و روزمره دارند، طرح ها و پروژه های تفریحی گردشگری جدیدی باید ایجاد شود.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد کیش یکی از وظایف این سازمان را علاوه بر مباحث سرمایه گذاری برنامه ریزی برای خدمت رسانی به مردم این منطقه خواند و گفت: با توجه به اینکه دربیش از نیمی از سال امکان استفاده از فضای باز در کیش بدلیل شرایط جوی وجود ندارد و شاید امکان استفاده از بعضی مراکز تفریحی نیز به دلیل هزینه ها برای همه مردم وجود نداشته باشد، برای ساخت چند پارک تفریحی و شهربازی سرپوشیده جهت استفاده عموم ساکنین و گردشگران تصمیم هایی اتخاذ شده است.

وی آغاز عملیات اجرایی این مراکز تفریحی را ظرف چند ماه آینده اعلام کرد و افزود: سعی می شود تا فاز نخست این طرح تا سال آینده آماده بهره برداری شود و امکانات آن برای بهره برداری کودکان و حتی بزرگسالان آماده شود.

عامری با دعوت از سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در بخش های تفریحی جزیره کیش گفت: شاید تصور برخی از سرمایه گذاران عدم توجیه اقتصادی این طرح ها باشد ولی با توجه به اینکه در صورت حضور دراین پروژه ها، امکان ایجاد مراکزی چون هتل، رستوران و غیره نیز وجود دارد که کاملا صرفه اقتصادی آن را تضمین خواهد کرد.

مدیرعامل منطقه آزاد کیش با اشاره به ایجاد بازارهای جدید در کیش اظهار داشت: در واگذاری دو مجوز ایجاد بازار جدید با پیشنهاد سازمان و استقبال سرمایه گذاران بخش هایی از این مجموعه ها به شهرهای بازی و مراکز تفریحی و سرگرمی اختصاص خواهد یافت.