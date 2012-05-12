جامعه بین الملل به کمکهای ایران به پناهندگان خارجی اذعان کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمدنجار جمعه شب دقایقی پس از ورود به فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد در گفتگو با خبرنگاران افزود: در این اجلاس که برای اولین بار در خصوص پناهندگان جهان اسلام برگزار شده بود سعی شد تا راهکارهای حل مشکلات پناهندگان در سطح منطقه بررسی شود.

نجار با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران بیشترین هزینه را برای مسائل پناهندگان پرداخت کرده، گفت: شرکت کنندگان در این اجلاس بر موضوع افزایش کمک های جامعه جهانی برای حل مشکلات پناهندگان تاکید کردند.

وی افزود: در این اجلاس همچنین بر توجه جامعه جهانی به موضوع رسیدگی به زیرساخت های اسکان پناهندگان تاکید شد.

وزیر کشور تقدیم دعوتنامه رئیس جمهور کشورمان به رئیس جمهور ترکمنستان به منظور شرکت در اجلاس غیر متعهدها که قرار است در ایران برگزار شود را از برنامه های دیگر سفر یک روزه خود به ترکمنستان عنوان کرد.

وی دیدار با دبیرکل کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، دیدار با رئیس هیات عراقی شرکت کننده در اجلاس و دیدار با وزیر امور مهاجران افغانستان را از برنامه های دیگر این سفر برشمرد.

نجار امضای تفاهمنامه میان شرکت کنندگان در اجلاس به منظور جلوگیری از قاچاق مواد مخدر را نیز از برنامه های دیگر سفر هیئت ایرانی در این اجلاس خواند.

گفتنی است، وزیر کشور روز پنجشنبه پس از افتتاح جشنواره خدمت در مشهد که به مناسبت صدمین سفر استانی هیئت دولت بر پا شده است به ترکمنستان رفت و جمعه شب به مشهد بازگشت.