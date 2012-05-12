  1. ورزش
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۰:۲۱

رسول خادم:

بنا در تیم ملی فرنگی اختیار تام دارد/ حاشیه ها به کشتی ضربه زده است

بنا در تیم ملی فرنگی اختیار تام دارد/ حاشیه ها به کشتی ضربه زده است

مدیر تیم‌های ملی و امور فنی گفت: از نظر من محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان در تمامی امور فنی این تیم اختیار تام دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول خادم در گفتگو با روابط عمومی فدراسیون کشتی با بیان این مطلب افزود: محمد بنا مربی است که هیچکس در توانمندیهای فنی وی شک ندارد و بازهم تاکید می کنم هر تصمیمی بگیرد، مورد حمایت من است.

دارنده مدال طلای المپیک 1996 آتلانتا ادامه داد: تمام تلاش من این است که یک فضای آرام و به دور از حاشیه برای کادر فنی تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی و کشتی گیران ایجاد کنم تا آنها با فراغ بال برای کسب افتخار در المپیک 2012 لندن آماده شوند.
 
دارنده دو مدال طلا و یک مدال نقره جهان با اشاره به اینکه کشتی همیشه پیش ازالمپیک ها از حواشی ایجاد شده چه از داخل خود و چه از جامعه ورزش متضرر شده است، خاطر نشان کرد: مسلما دغدغه‌های خارج از تشک کشتی گیران و مربیان تیمهای ملی به عنوان بخشی از واقعیت زندگی این افراد که از آنها انتظار دست یابی به موفقیت های ملی را نیز داریم، موردی است که نیازمند پیگیری و جدیت مسئولان برای حل مشکلات آنها و ایجاد یک فضای مناسب برای موفقیت در آوردگاه بزرگ المپیک است و من نیز در حد توان آنرا دنبال می کنم.
کد مطلب 1599860

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