بنا در تیم ملی فرنگی اختیار تام دارد/ حاشیه ها به کشتی ضربه زده است

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول خادم در گفتگو با روابط عمومی فدراسیون کشتی با بیان این مطلب افزود: محمد بنا مربی است که هیچکس در توانمندیهای فنی وی شک ندارد و بازهم تاکید می کنم هر تصمیمی بگیرد، مورد حمایت من است.
دارنده مدال طلای المپیک 1996 آتلانتا ادامه داد: تمام تلاش من این است که یک فضای آرام و به دور از حاشیه برای کادر فنی تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی و کشتی گیران ایجاد کنم تا آنها با فراغ بال برای کسب افتخار در المپیک 2012 لندن آماده شوند.
دارنده دو مدال طلا و یک مدال نقره جهان با اشاره به اینکه کشتی همیشه پیش ازالمپیک ها از حواشی ایجاد شده چه از داخل خود و چه از جامعه ورزش متضرر شده است، خاطر نشان کرد: مسلما دغدغههای خارج از تشک کشتی گیران و مربیان تیمهای ملی به عنوان بخشی از واقعیت زندگی این افراد که از آنها انتظار دست یابی به موفقیت های ملی را نیز داریم، موردی است که نیازمند پیگیری و جدیت مسئولان برای حل مشکلات آنها و ایجاد یک فضای مناسب برای موفقیت در آوردگاه بزرگ المپیک است و من نیز در حد توان آنرا دنبال می کنم.
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