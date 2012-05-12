بنا در تیم ملی فرنگی اختیار تام دارد/ حاشیه ها به کشتی ضربه زده است

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول خادم در گفتگو با روابط عمومی فدراسیون کشتی با بیان این مطلب افزود: محمد بنا مربی است که هیچکس در توانمندیهای فنی وی شک ندارد و بازهم تاکید می کنم هر تصمیمی بگیرد، مورد حمایت من است.

دارنده مدال طلای المپیک 1996 آتلانتا ادامه داد: تمام تلاش من این است که یک فضای آرام و به دور از حاشیه برای کادر فنی تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی و کشتی گیران ایجاد کنم تا آنها با فراغ بال برای کسب افتخار در المپیک 2012 لندن آماده شوند.