معضلات مازندران در " استان ما " پخش می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، استان ما برنامه ای ترکیبی به تهیه کنندگی و کارگردانی عباس اسماعیل تبار است که با هدف اطلاعاتی و موضوع اجتماعی در 26 برنامه 20 دقیقه ای در سیمای شبکه تبرستان تولید می شود.



برنامه استان ما سعی می کند با نگاه دقیق، واکاوی منصفانه، کنکاشی همه جانبه و در نهایت ارائه راهکارهای مناسب برای کم کردن معضلات و مشکلات اجتماعی در جامعه، با توجه به افزایش جمعیت و ازدیاد ن بسامانیها، با کمک مسئولین قدم های موثری بردارد.



عوامل این برنامه با حضور به موقع در محل حوادث، استفاده از امکانات مناسب برای ثبت و ضبط تصاویر و پوشش همه جانبه و بدون پیشداوری و متفاوت در مورد اتفاقات روی داده، سعی در به تصویر کشیدن مشکلات و در حد توان خود به دنبال ارائه راهکار مناسب برای رفع آنها هستند.



نظر خواهی از مردم و بررسی عوامل و دلایل بروز حوادث یا یافتن سوژه های ناب، کارهای مثبت انجام شده توسط نهادها و سازمانها و تشویق و ترغیب آنها برای ارائه این روند از اهداف اولیه و اصلی گزارش روز است. در این مسیر سری نیز به بخش ها و روستاهای حاشیه شهرها زده خواهد شد و از مشکلات و معضلات این نواحی گزارش تهیه خواهد شد.

گزارش روز تنها انتقادی نیست و تهیه گزارش تصویری از جشن ها، سمینار ها، یادواره ها و مراسمی که در سطح استان برگزار می شود، با توجه به اهمیت آن در دستور کار این برنامه است.

بهزیستی و مردم در صدای شبکه تبرستان

«بهزیستی و مردم » عنوان برنامه ترکیبی بوده به تهیه کنندگی هنگامه داودی، با موضوع بهزیستی در 20 برنامه 30 دقیقه ای، با مشارکت سازمان بهزیستی استان مازندران و شبکه تبرستان تهیه و تولید می شود.



در راستای همیاری و کمک به همنوعان، نهادهای مختلفی در جامعه اسلامی ما فعالیت دارند تا کمک رسانی به افراد نیازمند با نظم و سرعت بیشتری انجام گیرد یکی از این نهادها سازمان بهزیستی کشور است.

صدای شبکه تبرستان با برنامه بهزیستی و مردم سعی دارد با دعوت از کارشناسان سازمان بهزیستی استان مازندران و معرفی عملکرد، شرح خدمات و وظایف این سازمان و همچنین تشویق افراد خیر و نیکوکار، گامی جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه بردارد.



در این برنامه هنگامه داودی کار نویسندگی را به عهده دارد. محبوبه امیریان گزارشگر، زری وفایی گوینده و شهرام حق شناس، سامی یوسفی، مهدی اوشیب نتاج، سید رضا میر قربان نژاد و حسن نژاد احمد صدا برداری می کنند.