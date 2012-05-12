350 نفر از دومین برج ایران در گرگان دیدن کردند

به گزارش خبرنگار مهر، برج میدان بسیج گرگان به ارتفاع 57 متر در میدان بسیج ساخته شد.

جمعی از خانواده های شهدا، دانشجویان نخبه تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) به همراه مدیران استانی و شهرستانی از برج گرگان واقع در میدان بسیج بازدید کردند.



حبیب اله قلیش لی رئیس شورای اسلامی شهر گرگان صبح شنبه در این بازدید گفت: این برج که دومین برج بلند ایران بوده حاصل تلاش چند ساله فرزندان شما در شهرداریست که امیدواریم تلاش شبانه روزی آنان مورد رضایت شما واقع شود.

برج میدان بسیج گرگان از نظر ارتفاع دومین برج کشور بعد از برج میلاد است.