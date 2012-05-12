به گزارش خبرگزاری مهر، رضا محمد دوست با اشاره به نامگذاری سال91 به سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" از سوی مقام معظم رهبری، گفت: شرایط کنونی کشور می طلبد که بر اساس رهنمودهای معظم له تمام مقامات و دستگاه های اجرایی کشور در کنار تولیدکنندگان به رفع موانع تولید بپردازند و از هرگونه تحریکات مأیوس کننده و ضد تولید پرهیز شود.



عضو انجمن صنعت تایر ایران با بیان این مطلب ضمن برشمردن موقعیت استراتژیک صنعت تایر کشور که سالیان متمادی، به خصوص در روزهای بحرانی چون زمان جنگ با افتخار ناوگان حمل و نقل کشور و لجستیک جنگ را عاشقانه بر دوش کشیده و سربلند از این آزمون بزرگ الهی بیرون آمده است به جایگاه این صنعت در میزان اشتغال زایی و توسعه صنعتی کشور اشاره کرد.



وی ادامه داد: صنعت تایر کشور به رغم وجود تمامی مشکلات و تبعات ناشی از تحریمها نه تنها توانست تولید تایر را در سال90 نسبت به سال89 ثابت نگه دارد بلکه بخشی از این تولیدات را به دیگر کشورها صادر کرد.

محمد دوست با اشاره به طرح مشکلاتی از قبیل تأثیر واردات بی رویه تایرهای بی کیفیت چینی، تأمین مواد اولیه به خصوص کائوچوی طبیعی، عدم اجرای به موقع تعهد خودروسازان در پرداخت مطالبات شرکتهای تایرسازی ، اظهار داشت: در حال حاضر واردات بی رویه تایرهای ارزان قیمت و بی کیفیت چینی به شدت افزایش یافته در حالی که بسیاری از این تایرها به هیچ وجه قابل رقابت با بسیاری از تولیدات داخلی مشابه نیست و این مسئله اگر نگوئیم تضاد، حداقل با دیدگاه های رهبر معظم انقلاب اسلامی همسو نیست.



وی با بیان اینکه واردکنندگان تایر با سوء استفاده از اعتماد مصرف کنندگان داخلی نوعی رقابت ناسالم و هدف دار را در بازار ایجاد کرده اند، گفت: ادامه این روند، صنعت تایر کشور را با چالشهای جدی مواجه می کند.



محمددوست، در ادامه به طول عمر کمتر از 50درصد و افزایش 20درصد مصرف بنزین اینگونه تایرها در مقایسه با تایرهای داخلی اشاره کرد و با بیان اینکه بر اساس اعلام روزنامه چاینادیلی بیش از 43درصد تصادفات در چین به علت استفاده از چنین تایرهایی بوده است، این پرسش را مطرح کرد که به راستی عوارض جبران ناپذیر ورود این تایرها در زمینه های اقتصاد ملی، حادثه آفرینی، حوادث جانی و محیط زیست به عهده چه سازمانی است؟



عضو انجمن صنعت تایر ایران، برخی عواقب استفاده از این نوع تایرهای چینی را آلایندگی شدید محیط زیست عنوان کرد و از اینکه تاکنون مسئولان سازمان حفاظت از محیط زیست عکس العملی در این زمینه نداشته و نظرات خود را به صراحت اعلام نکرده اند؛ اظهار تعجب کرد و افزود: برای غلبه بر مشکلات ناشی از تحریم و بی اثر کردن آن نیازمند عزم ملی هستیم که به حمدا... این عزم در مردم کشور ما وجود دارد و تحریم کنندگان آن را بارها تجربه کرده اند اما مسئله ای که بعضاً و بیش از پیش ضربات و لطمات جبران ناپذیری به صنعت تایر و سایر صنایع کشور وارد می سازد، خود تحریمی های ناشی از بی تدبیری یا کم تدبیری برخی مسئولان یا سازمانهای کشور است.

وی با گلایه شدید از سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل عدم توجه به وضع خاص حاکم بر کشور و علی الخصوص صنعت تایر، به عدم امکان تهیه قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات این صنعت اشاره کرد و سخت گیری هایی بی مورد و در بسیاری موارد واهی و بی اساس و اعمال جرائم سنگین که پرداخت آن در بسیاری مواقع غیرممکن است توسط سازمان حفاظت از محیط زیست را بی مهری محض خواند و گفت: با وضع چنین جرائمی در شرایط کنونی، توان عملیاتی در بسیاری موارد در این صنعت نه تنها کند شده بلکه دچار وقفه می شود و تولید لاستیک مورد نیاز کشور را دچار اختلال می کند.



به گفته محمددوست، قسمت جالب قضیه اینجاست که تمامی شرکتهای تایرسازی داوطلبانه از سال های قبل دارای گواهینامه ایزو14000 که مربوط به استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی می باشد، شده است و بارها توسط سازمان حفاظت محیط زیست مورد تشویق و تمجید قرار گرفته اند!

عضو انجمن صنعت تایر ایران با انتقاد از بروکراسی حاکم بر سازمان حفاظت محیط زیست، تصریح کرد: بر اساس مدارک و شواهد موجود، در این سازمان به انحای مختلف اطاله زمان می شود تا بر اثر این اطاله، موضوعات و اتهامات وارده به شرکت های تایرسازی توسط آن سازمان قابل پیگیری نباشد و با مرور زمان مسائل به فراموشی سپرده شود.

وی در پایان به منظور تحقق دیدگاه های رهبر معظم انقلاب در سال حمایت از تولید ملی مواردی همچون "اعمال کنترلهای لازم در جلوگیری از واردات تایرهای بی کیفیت چینی از سوی مقامات و دستگاه های ذیربط"، "اجازه افزایش معقول قیمت و فروش محصولات تایرسازی داخلی"، "برگزاری جلسات منظم بین انجمن صنعت تایر و وزارتخانه های ذیربط در مورد مسائل مربوط به تعرفه تایر و گمرکات"، "افزایش سقف تسهیلات ارزی و ریالی برای خرید مواد اولیه و نوسازی یا خرید ماشین آلات و تجهیزات تکنولوژی جدید و استهمال در بازپرداخت بدهی به بانک ها"، و "نظارت واقع بینانه مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست کشور بر این صنعت با توجه به شرائط حساس کنونی کشور و تجدیدنظر در جرائمی که ناصواب در حق شرکت های این صنعت اعمال کرده اند" را پیشنهاد کرد.