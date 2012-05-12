ما فراموش شدگانیم/ کار ایران در پارالمپیک لندن سخت است

به گزارش خبرنگار مهر، همایش مدال آوران کلیه ادوار پارالمپیک به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر از ساعت 16 روز اول خرداد در محل فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان برگزار می شود. مسئولان کمیته ملی پارالمپیک در نظر دارند با برپایی همایش از مدال آوران تمامی ادوار پارالمپیک قدردانی کنند.

محمدرضا میرزایی در خصوص این مراسم به خبرنگار مهر گفت: من هنوز در این مراسم حضور پیدا نکرده ام تا بتوانم در خصوص کیفیت آن حرفی بزنم اما نفس برگزاری چنین مراسمی خوب و ارزشمند است.

وی با بیان اینکه در اینگونه رویدادها باید از تمامی دست اندرکاران ورزش معلولان قدردانی شود، افزود: ما اگر به مدالی رسیدیم به خاطر تلاش های مربیان بوده اما شنیدم که بعضی از مربیان به این مراسم دعوت نشده اند. باید از آنها دلجویی شود.

پرافتخارترین ورزشکار پارالمپیکی ایران در ادامه گفت: من به عنوان کسی که در ورزش جانبازان و معلولان مدال و افتخار کسب کرده ام در حال حاضر به بوته فراموشی سپرده شده ام تا آنجا که یک مسئول این فدراسیون جواب تلفن مرا نمی دهد. امیدوارم که از ما قدیمی ها حمایت شود و دست کم از ما مشورت بخواهند.

میرزایی در پایان در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که چه عملکردی را برای دو و میدانی کاران در پارالمپیک لندن متصور است، گفت: به هر حال با گذشت زمان، کار دشوارتر می شود ضمن اینکه ادغام کلاس ها هم به نوبه خود، بر سختی کار افزوده است. با این حال امیدوارم بچه ها بتوانند موفقیت پارالمپیک پکن را تکرار کنند.

