بانک های عامل کرمانشاه در پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی تسریع کنند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه جلسه، کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمانشاه در سالن شهدای دولت این استانداری برگزار شد.

در این کارگروه، عبدالمجید واحدی گفت: سهمیه تسهیلات مشاغل خانگی برای استان کرمانشاه رقمی در حدود 71 میلیارد تومان اعلام شده است.

معاون برنامه ریزی استانداری کرمانشاه تاکید کرد: تاکنون از این مقدار، بیش از 68 میلیارد تومان یعنی در حدود 97 درصد این سهیمه به بانک های عامل معرفی شدند.

واحدی افزود: از این مقدار تسهیلات، بیش از 37 میلیارد تومان به متقاضیان مشاغل خانگی پرداخت شده است.

وی گفت: از بانک های عامل استان کرمانشاه درخواست داریم که در پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی بهانه ای نداشته باشند.

معاون برنامه ریزی استانداری کرمانشاه افزود: روسای بانک ها در جلسه ای با حضور معاون اول رئیس جمهور پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی را قبول کرده اند، و اگر مدیران بانک های استان کرمانشاه مشکلی در خصوص پرداخت این تسهیلات دارند باید از طریق مرکز آن را پیگیری و مرتفع کنند.

واحدی در پایان با اشاره به اینکه برخی از بانک های کرمانشاه برای پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی، مشکلاتی دارند، گفت: مدیران بانک های کشاورزی و پست بانک کرمانشاه باید هرچه سریعتر مشکلات موجود در پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی را برطرف کنند.