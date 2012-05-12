همه دانش آموز کم توانی تحت پوشش آموزشی قرار می گیرند

نامدار عبداللهیان در بازدید از غرفه سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر در نمایشگاه خدمت افزود: 20 هزار معلم در یک هزار مدرسه به این دانش آموزان خدمت می رسانند.

وی با بیان این که 54 هزار تن از این دانش اموزان در گروه های 6 گانه نابینا، ناشنوا، نیمه بینا و نیمه ناشنوا و مابقی در گروه های ویژه یادگیری به تحصیل مشغولند، افزود: ما دانش آموزان با هوش 50 به بالا را تحت پوشش داریم و بقیه افراد زیر این توان هوشی را سایر سازمان ها نگهداری می کنند.

وی با اشاره به این که طرح تلفیق دانش آموزان در حال اجراست و دانش آموزان کم توان در کنار دانش آموزان عادی نیز می توانند تحصیل کنند، تصریح کرد: به ازای وجود یک دانش آموز کم توان 3 دانش آموز از نرم کلاس کم خواهد شد.

وی بیان داشت: هنگامی که دانش آموزان کم توان در مدارس عادی تحصیل می کنند، هر دانش آموز که از این مدارس به مسوولیتی در جامعه گمارده شود، بهتر قشر کم توان را درک خواهد کرد.

عبداللهیان اظهار داشت: با آماده سازی زیر ساختها، هیچ دانش آموز کم توان در انتظار تحصیل نخواهد ماند.