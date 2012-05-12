به گزارش خبرگزاری مهر، حسین تیموری کرمانی با بیان این که مخالفت از پیش اعلام شده مسئولان دولتی با افزایش کرایه های تاکسی تنها سبب تشویش اذهان رانندگان تاکسی و خانواده های آنها شده و با منافع کلان نظام در تعارض است،گفت: این موضوع که کرایه های تاکسی بر اساس نظرات سلیقه ای و شخصی و به استناد منابع درآمدی محدودی که پایدار و همیشگی نیستند افزایش پیدا نکند، مغایر با حقوق شهروندی رانندگان تاکسی و خانواده‌های این عزیزان است.

وی ادامه داد: با اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه ها از یک سو و تورم سالانه از سوی دیگر، هزینه های یک راننده تاکسی در یک سال و نیم گذشته به چند برابر افزایش پیدا کرده است.

تیموری اضافه کرد: مدیریت شهری، شورای شهر و سازمان تاکسیرانی تهران، همواره در مورد افزایش نرخ کرایه های تاکسی تمام تلاش خود را انجام داده-اند تا هم تمام هزینه های تورمی بر دوش رانندگان تاکسی سنگینی نکند و هم شهروندان با افزایش عادلانه در کرایه ها مواجه باشند و این موضوعی نیست که افرادی بخواهند با آن سیاسی برخورد کنند.

تیموری گفت: دولت برای حمایت از رانندگان تاکسی به تعهداتش در مورد گران نشدن لوازم اولیه تاکسی ، بیمه رانندگان تاکسی و دیگر سیاست های حمایتی که پیش از این وعده آن ها را داده، عمل کند تا آرامش روانی به این عزیزان باز گردد.

مدیر عامل اسبق سازمان تاکسیرانی تهران که در آستانه بررسی نرخ های پیشنهادی حمل و نقل عمومی از جمله نرخ کرایه های تاکسی در صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران سخن می گفت، در پایان خاطرنشان کرد: کاری کنیم تا رانندگان تاکسی هم امیدوار باشند که تمام فشار روانی حاصل از هدفمند کردن یارانه ها بر دوش آن ها و خانواده هایشان قرار ندارد.