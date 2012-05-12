کوثری با مهر مطرح کرد: 700 میلیون ادعایی روزنامه دولت ربطی به نمایندگان ندارد/ تیتر روزنامه ایران دروغ محض است

اسماعیل کوثری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به اقدام روزنامه ایران در خصوص بحث بودجه نمایندگان مجلس، گفت: تیتر روزنامه ایران که با عنوان درشت در صفحه اول چاپ شد و در آن تلاش شده بود که بودجه شخصی نمایندگان را 700 میلیون تومان در سال نشان دهد دروغ محض است.



وی افزود: اینکه این روزنامه تلاش کرده با ضرب و تقسیم چند عدد چنین رقمی را به دست بیاورد به دلیل حضورم در کمیسیون تلفیق اطمینان می دهم که چنین مبلغی صحت ندارد. اگر آنها چنین مبلغی را به دست آورده اند بنده هم می توانم بگویم دهها و صدها برابر این رقم متعلق به یک دستگاه و وزارتخانه است. آیا ما می توانیم بگوییم همه این رقم صرف هزینه های یک وزیر می شود؟



نماینده تهران در مجلس با اشاره به اینکه مبلغی که روزنامه ایران بر تعداد کل نمایندگان تقسیم کرده مربوط به پروژه هایی است که در اطراف مجلس در حال ساخت است، گفت: این پروژه ها مربوط به دوره های پنجم و ششم است که در آن زمان هنوز مجلس به ساختمان کنونی نیامده بود و تلاش شد در آن دوره با تصویب بودجه هایی ساختمان هایی را برای اسکان دفاتر نمایندگان مجلس طراحی و بسازند.



وی خرید خانه های اطراف مجلس، ساخت ساختمان مرکز پژوهش های مجلس و خانه های سازمانی نمایندگان، ساخت پروژه کتابخانه مجلس شورای اسلامی را از دیگر مواردی عنوان کرد که بودجه مجلس صرف آنها می شود.



کوثری تاکید کرد: هنگامی که این موارد را با هم جمع می کنیم مبلغی در حدود 195 میلیارد تومان پیش بینی شده و مبلغی حدود 20 میلیارد تومان نیز برای اداره مجلس در نظر گرفته شده است که جمع آن حدود 220 میلیارد تومان می شود. اینکه این مبلغ را تقسیم بر تعداد نمایندگان مجلس کنیم امری اشتباه است.



وی با بیان اینکه در ابتدای مجلس هشتم نیز برخی تلاش کردند در خصوص پرداخت 100 میلیون تومان به نمایندگان جنجال آفرینی کنند، گفت: بنده و تعدادی از نمایندگان شهر تهران و برخی از نمایندگان استانها حتی یک ریال از این 100 میلیون تومان را نگرفتیم و نمایندگان شهرستانها نیز این مبلغ را به عنوان ودیعه رهن مسکن دریافت کردند تا بتوانند در خانه ای اسکان پیدا کنند.



کوثری افزود: حتی 100 میلیون تومانی که مجلس به عنوان ودیعه مسکن به نمایندگان پرداخت کرد ماهانه از حقوق نمایندگان کم می کند و باید گفت که این مبلغ به هیچ عنوان بلاعوض نبوده بلکه وام بوده است.



وی با تاکید بر اینکه برآورد روزنامه رسمی دولت از مبلغی که به نمایندگان اختصاص می یابد بسیار غلط بود، گفت:700 میلیون تومان هیچ ربطی به نمایندگان ندارد و فقط تعدادی از نمایندگان شهرستان ها از مجلس وام می گیرند تا بتوانند خانه ای در تهران رهن کنند. بودجه سالیانه مجلس در اختیار امور مالی مجلس قرار می گیرد تا صرف پروژه های عمرانی در دست ساخت مجلس شود.



کوثری خاطرنشان کرد: امیدوارم رسانه ها و افرادیکه اینگونه خبرها را مطرح می کنند خدا را نظر بگیرند و به گونه ای نشود که باعث بدبینی بین مردم و نمایندگان شود.



نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه مجلس می تواند از اقدام روزنامه ایران به دادگاه شکایت کند، گفت: باید در این زمینه فردی که برای اولین بار چنین رقمی را مطرح کرده پاسخگو باشد.



کوثری در پایان تاکید کرد: هر فردی بدون اطلاع و بررسی اینگونه اخبار را در جامعه عنوان نکند تا دشمن نتواند از این گونه اخبار سوء استفاده کند.



