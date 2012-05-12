اخبار کوتاه ورزشی از استان همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر روابط عمومی دوازدهمین نشست مدیران تربیت بدنی شهرداری های کلان شهرهای کشور گفت: کارکنان شهرداری های کلان شهرهای کشور امسال در 12 برنامه مهم ورزشی رقابت می کنند.

امیرحسین اسکندریان افزود: مسابقات کارکنان شهرداری های کلان شهرهای کشور امسال در رشته های والیبال ساحلی، آمادگی جسمانی، والیبال سالنی ، شنا، شطرنج و دارت ویژه بانوان و آقایان، فوتسال، کشتی و دو و میدانی برگزار می شود.

همدان نایب قهرمان مسابقات بسکتبال پیام نور کشور شد

تیم همدان نایب قهرمان مسابقات بسکتبال دانشگاه های پیام نور کشور شد.

بر اساس این گزارش، مسابقات قهرمانی بسکتبال دانشجویان پسر دانشگاه های پیام نور کشور با قهرمانی تیم چهارمحال وبختیاری به پایان رسید و تیم همدان نیز دوم شد.

تیم بسکتبال دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان با شکست 78 بر 62 مقابل تیم چهارمحال وبختیاری به مقام نایب قهرمانی این دوره از رقابت ها دست یافت.

در این دوره از رقابت ها 15 تیم از سراسر کشور با هم رقابت کردند که هشت تیم برتر این رقابت ها به المپیاد دانشجویان پیام نور ایران راه یافتند.

برگزاری همایش بزرگ پیاده‌روی در همدان

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان همدان گفت: همایش بزرگ پیاده روی غرب کشور در همدان برگزار می‌شود.

هادی سبزواری اظهار داشت: این همایش از ساعت 7 صبح روز جمعه 29 اردیبهشت ماه از میدان قائم به مقصد تپه توریستی عباس‌آباد آغاز می‌شود.

وی با پیش بینی شرکت 350 تا 400 هزار نفر در این همایش، افزود: دو دستگاه خودرو از اصلی‌ترین جوایز این همایش است.

درخشش سه دونده همدانی در مسابقات قهرمانی کشور

سه دونده همدانی در مسابقات قهرمانی دوی صحرانوردی کشور برتر شدند.

بر اساس این گزارش، در این رقابت ها "سید حسن حسینی" مقام اول، "ارسلان کرمانی" مقام دوم و "زاهد ده پهلوان" در جایگاه سوم قرار گرفتند.

این رقابت ها به مسافت 10 کیلومتر و در رده سنی بزرگسالان در مسیر دریاچه شورابیل استان اردبیل برگزار شد.

برترین های این مسابقات خرداد ماه امسال در رقابت های انتخابی بازی های آسیایی به میزبانی کرمانشاه حاضر می شوند.

دانش‌آموز همدانی در مسابقات آسیایی تکواندو مقام دوم را کسب کرد

در نخستین مسابقات آسیایی تکواندو در ویتنام، دانش‌آموز همدانی مقام دوم را کسب کرد.

بر اساس این گزارش،"محمدمهدی جمشیدی" دانش‌آموز 13 ساله همدانی در نخستین دور مسابقات آسیایی تکواندو در ویتنام، موفق به اخذ مقام دوم شد.

در این دور از مسابقات که در شهر هوشی‌مین کشور ویتنام برگزار شد، از 300 نفر شرکت‌کننده 16 نفر از کشور آسیا حضور داشتند.

شکست علیصدر در لیگ دسته دوم فوتسال

تیم علیصدر همدان در هفته ششم لیگ دسته دوم فوتسال مغلوب حریف کاشانی خود شد.

بر اساس این گزارش، در هفته ششم مسابقات لیگ دسته دوم فوتسال باشگاه های کشور تیم علیصدر همدان در سالن شش هزار نفری انقلاب همدان میزبان تیم افزون پلاست کاشان بود.

علیصدر که تا قبل از این دیدار با یک بازی کمتر در رده دوم جدول گروه خود قرار داشت، در پایان در یک دیدار بسیار نزدیک و نفس گیر با نتیجه شش بر پنج مغلوب حریف کاشانی خود شد.

علیصدر با این شکست یک پله در جدول رده بندی مسابقات سقوط کرد و با یک بازی کمتر 10 امتیاز در جایگاه سوم جدول رده بندی قرار گرفت.

برگزاری مسابقات سریع شطرنج در همدان

مسابقات سریع شطرنج به مناسبت سالروز ولادت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در همدان برگزار شد.

بر اساس این گزارش، مسابقات سریع شطرنج به مناسبت سالروز ولادت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با حضور 23 شطرنج باز در هفت دور به روش سوئیسی در محل خانه شطرنج استان همدان برگزار شد.

در پایان این رقابت ها حامد منوچهری قهرمان مسابقات استانی با کسب شش و نیم امتیاز بر سکوی نخست تکیه زد و محمد حسین دیهیمی و صادق اسدی به ترتیب دوم و سوم شدند.

در بخش نوجوانان نیز شایان رحمتیان و محمد یاسین جعفری به ترتیب قهرمان و نایب قهرمان شدند.

حضور دو کشتی گیر همدانی در مسابقات بین المللی جام رومانی

دو کشتی گیر جوان همدانی در مسابقات بین المللی جام رومانی حضور خواهند خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، رقابتهای بین المللی جام رومانی امروز و فردا برگزار می شود و تیمهای آزاد و فرنگی جوانان کشورمان در این مسابقات شرکت می کنند.

وحید شاه محمدی در وزن 74 کیلوگرم و مهران میرزایی در وزن 96 کیلوگرم دو کشتی گیر همدانی هستند که همراه تیم ملی کشتی آزاد جوانان کشور به مسابقات بین المللی جام رومانی اعزام شده اند.