  1. اقتصاد
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۰:۵۶

صالح آبادی به مهر اعلام کرد:

راه‌اندازی بازار ارز صادراتی با هماهنگی بانک مرکزی

راه‌اندازی بازار ارز صادراتی با هماهنگی بانک مرکزی

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از تامین مالی پیمانکاران از طریق انتشار اوراق خزانه اسلامی خبرداد و گفت: راه اندازی بازار ارز صادراتی با هماهنگی بانک مرکزی انجام خواهد شد.

علی صالح آبادی در گفتگو با مهر با اشاره به تصویب انتشار اسناد خزانه اسلامی در کمیسیون تلفیق مجلس گفت: با استفاده و بکارگیری اسناد خزانه اسلامی می توان طلب پیمانکاران طلبکار از دولت را پرداخت کرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: بر اساس قانون دولت اجازه دارد که اوراق خزانه اسلامی را به پیمانکاران اختصاص دهد و بخشی از تامین مالی پیمانکاران با فروش آنها در بازار سرمایه انجام شود.

وی با اعلام اینکه سازمان بورس آماگی دارد که این اوراق را منتشر کند، تصریح کرد: پیمانکاران از این اوراق می توانند به جای پول نقد استفاده کنند، اوراق مذکور کابردی همچون اوراق مشارکت دارد که دارای درآمدی ثابت است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در بخش دیگری از سخنان خود در مورد بازار ارز صادراتی که دستور العمل و زیرساخت های آن در بازار سرمایه کشورمان نهایی شده است، عنوان کرد: انجام چنین برنامه ای مستلزم هماهنگی با بانک مرکزی است.

وی با بیان اینکه ارز مورد نیاز تولیدکنندگان با ارز مرجع تامین می شود که تنها در صورت ارائه ثبت سفارش امکانپذیر است، عنوان کرد: در این بازار نیازهای واقعی ارزی تامین می شود.   

کد مطلب 1599887

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