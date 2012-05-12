ورود نرم افزارهای ایرانی موبایل در بازارهای جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، محققان مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی با تعریف پروژه های تحقیقاتی موفق به تولید نرم افزارهای کاربردی برای گوشی های هوشمند شدند که از آن جمله می توان به برنامه های اعلام وضعیت آب و هوا (Weather) ، اعلام نرخ ارز و سکه (Nerkh)، ضبط صدا (Awesome Recorder)، آموزش و نرم افزاری برای انجام امور بانکی اشاره کرد.



این شرکت دانش بنیان در حال حاضر با ورود به بازار جهانی APP Store توانسته نرم افزارهای خود را در بازارهای بین المللی عرضه کند. ضبط صدا (Awesome Recorder) از جمله نرم افزارهای تجاری شده در دنیا است.



این نرم افزار امروز در هشتمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی رونمایی خواهد شد.



جزئیات برنامه های کاربردی تولید شده



سید حمید رضازاده - محقق این طرح در گفتگو با خبرنگا مهر، تولید نرم افزارهای کاربردی برای گوشی های هوشمند را از فعالیت های این شرکت دانش بنیان نام برد و افزود: برنامه های کاربردی مختلفی بر روی گوشیهای هوشمند نصب می شود که در این راستا اقدام به تولید برخی از این برنامه ها کردیم.



وی با اشاره به جزئیات برنامه های عرضه شده، اظهار داشت: از جمله برنامه هایی که تولید شد می توان به برنامه "نرخ" اشاره کرد که نرخ سکه و ارز را به کاربر ارائه می دهد. علاوه بر این برنامه ای با عنوان "شبا" برای انجام امور بانکی عرضه شد.



رضازاده "Map" و "آموزش" را از دیگر برنامه های کاربردی عرضه شده ذکر کرد و افزود: علاوه بر این نرم افزای برای ضبط صدا (Awesome Recorder) عرضه کردیم. ضبط کننده صدا دارای کیفیت خوبی دارد و قادر است با اتصال به سرور صدا را با سرور دراپ باکس (Dropbox) فرد (جعبه آنلاین برای ذخیره فایلها) سینک کند.



این محقق از وارد شدن این شرکت در بازار مجازی App Store خبر داد و خاطر نشان کرد: APP Store ها بازارهای مجازی برای نرم افزار است و در حال توسعه هستند به گونه ای که در APP Store شرکت اپل در حال حاضر 750 هزار برنامه کاربردی از طریق این بازار عرضه شد و کاربران اقدام به دانلود آنها می کند.



وی ورود ایران به این نوع بازارها در شرایط تحریم را از جمله راهکارهای عرضه توانمندیهای کشور در حوزه مهندسی نرم افزار ذکر کرد و ادامه داد: پتانسیل کشور هند به لحاظ مهندسی نرم افزار همانند ایران است ولی در حال حاضر اولین کشور صادر کننده در زمینه نرم افزار در دنیا است ولی ایران به دلیل کم توجهی در این زمینه موفق نبوده است.



رضازاده با تاکید بر اینکه نرم افزارهای تولید شده در بازار جهانی نرم افزارعرضه شده است، اضافه کرد: با عرضه این نرم افزار 48 درصد در آمریکا، 3.2 درصد در کانادا و در کشورهای اروپا و خاورمیانه به فروش رسید.



وی با تاکید بر اینکه تاکنون 60 هزار بار نرم افزارهای عرضه شده در این بازار مجازی دانلود شده است، ادامه داد: دو نرم افزار Don't List و Awesome Recorder از جمله برنامه های کاربردی است که در این بازار مجازی جهانی تجاری سازی شده است.



رضازاده در عین حال خاطر نشان کرد: درآمد اصلی این شرکت از طریق صادرات نرم افزار و فروش آن در خارج کشور بوده است. نرم افزارهای تولید شده برای کاربران ایرانی رایگان است.



وی از رونمایی شدن این نرم افزارها در هشتمین جشنواره ملی شیخ بهایی خبر داد وگفت: نرم افزارهای تولیدی شامل 21 زمینه کاربردی می شود.